Meurtre d'Audrey à Tarbes : ce que l'on sait de son ex-conjoint, déjà condamné pour féminicide

INFO FRANCE 3. Le corps sans vie d'Audrey a été retrouvé dans un bois près de Tarbes ce dimanche soir. La mère de famille de 41 ans a vraisemblablement été assassinée par son ex-conjoint, qui s'est ensuite suicidé. Selon nos informations, Samy Dioumassy a déjà été condamné en 2006 pour l'assassinat d'une ex-compagne.

Audrey n'avait pas donné de signe de vie depuis plus de 24h. Un appel à témoin avait été lancé ce dimanche 14 mai. Son corps sans vie a été retrouvé dans la soirée. Audrey a été victime de son ex-conjoint qui s'est suicidé. Voici ce que l'on sait de l'affaire.

Une disparition inquiétante

Audrey était coach sportive. Elle était passionnée de sport. Elle travaillait dans une salle de fitness à Laloubère, près de Tarbes. Elle était âgée de 41 ans. Elle était portée disparue depuis samedi 13 mai à midi. Sans signe de vie depuis plus de 24 heures, la police a diffusé un avis de disparition inquiétante et lancé un appel à témoin ce dimanche 14 mai. Appel relayé sur les réseaux sociaux par la famille et les amis d'Audrey, très inquiets de ne pas la voir réapparaître.

Son corps retrouvé dans un bois

Ce dimanche soir vers 20h, les policiers ont fait une découverte macabre dans un bois de Laloubère près de Tarbes : le corps sans vie d'Audrey gisant au sol à proximité de celui de son ex-conjoint, pendu à un arbre. Selon les premières constatations, Audrey serait décédée de blessures à la gorge. Son ex-compagnon a été retrouvé pendu, vraisemblement un suicide. Dans un communiqué ce lundi 15 mai, la procureure de Tarbes a estimé "qu'il convenait d'attendre le résultat des autopsies pour plus de certitude".

Dans l'entourage de la mère de famille, c'est le choc et l consternation dans l'entourage : la famille et les amis d'Audrey ont confirmé la terrible nouvelle sur les réseaux sociaux.

Audrey a été victime d'un féminicide présumé. Poignardée à mort par son ex-conjoint Samy Dioumassy, elle est la 42ème femme à tomber sous la violence de son compagnon depuis le début de l'année.

Qui est Samy Dioumassy ?

Samy Dioumassy, auteur présumé de ce féminicide, a partagé la vie d'Audrey. Le couple s'était séparé depuis un mois. Cependant, ces derniers jours, il continuait à venir la chercher à la sortie de son travail, dans une salle de sport. Aucun antécédent de violences conjugales n'avait été signalé entre eux. Mais Samy Dioumassy n'était pas un inconnu pour la justice française. En octobre 2006, cet homme de 48 ans avait été condamné à 25 ans de réclusion criminelle par la cour d'assise de l'Indre pour l'assassinat d'une jeune femme en septembre 2003 à Nuret-le-Féron dans l'Indre. Jeune femme qui avait également partagé sa vie et avec qui il avait eu un enfant.

Celui que les experts ont qualifié lors de son procès de "psychopathe, impulsif et égocentrique" a été libéré en 2020. Il n'était plus suivi par la justice depuis la fin d'exécution de sa peine en décembre 2021.

Même mode opératoire

L'affaire de l'assassinat de Zina en 2003 et celle de la disparition d'Audrey comportent des similitudes troublantes. A chaque fois, la violence est intervenue après une rupture. A chaque fois également, la victime a été enlevée et son corps a été retrouvé dans un bois, non loin du lieu de sa disparition. Dans la première affaire, Samy Dioumassy avait menacé de se suicider. Cette fois, il semble être passé à l'acte.

Ce nouveau féminicide a provoqué une vive émotion sur les réseaux sociaux. Une enquête a été confiée à la police judiciaire de Toulouse en collaboration avec la brigade de sûreté de Tarbes. Elle devrait apporter de nouveaux éléments sur l'heure et les circonstances de la mort d'Audrey.