Agde : un nourrisson de 18 mois meurt percuté par la voiture de son père dans un camping

L'accident dramatique s'est passé au camping l'Escale d'Agde, à la Tamarrissière, dans l'Hérault, ce lundi matin, vers 9h.



Un enfant de 18 mois a été renversé par la voiture de son père dans l'enceinte du camping, alors que le véhicule effectuait une manoeuvre en marche arrière. Le nourrisson est décédé après une tentative de réanimation qui a duré plus d'une heure, mais en vain.

Selon des témoins, le père aurait été au volant au moment du choc.



Les parents de la jeune victime ont été pris en charge et transportés au centre hospitalier de Béziers en état de choc.



Pour l'heure, nous n'avons pas de précisions sur les causes et circonstances de l’accident. L'enquête a été confiée à la police nationale.