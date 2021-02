Agression filmée d'une jeune fille à Béziers : 3 adolescentes placées en détention

Après l'agression, filmée et diffusée sur Internet, d'une jeune fille à Béziers le 27 janvier dernier, 3 adolescentes ont été mises en examen et placées en détention provisoire ce 3 février. La plus jeune est âgée de 13 ans et demi. Chacune a reconnu sa participation aux faits.

On a appris tard hier soir l'interpellation de la troisième adolescente qui était recherchée dans l'affaire de l'agression filmée d'une jeune fille à Béziers (Hérault) le 27 janvier dernier. La suspecte est âgée de 13 ans et demi à peine. Selon les informations de France Bleu Hérault, elle aurait été cachée ces derniers jours par ses proches.

Tout comme ses deux complices présumées de 15 et 19 ans, elle a été mise en examen pour extorsion, menaces de mort, enlèvement et séquestration arbitraires accompagnés de tortures ou d'actes de barbarie.

Gens du voyage ?

La jeune fille âgée de 15 ans a, en outre, été mise en examen pour avoir, la veille de cette agression, dérobé avec violence à une autre victime âgée de 14 ans le téléphone ayant servi à filmer les faits. La vidéo, diffusée ensuite sur les réseaux sociaux, était devenue virale. Les 3 jeunes filles ont été placées en détention provisoire.

Elles appartiendraient à la communauté des gens du voyage. Ce qui a conduit l'association DSPG (Développement Social pour la Population Gitane) Occitanie à publier un message de condamnation de ces actes sur sa page Facebook. Nous avons flouté le prénom de la victime :

Traitements humiliants et dégradants

Le procureur de la République de Béziers, Raphaël Balland, précise que la victime agressée et filmée ne connaissait pas ses agresseuses. Leurs actes auraient été purement gratuites sans mobile apparent :

Progressivement, les enquêteurs du commissariat de Béziers ont découvert la multiplicité des traitements humiliants et dégradants imposés à la victime, y compris dans l'appartement où elle avait été conduite par la contrainte. Raphaël Balland, procureur de la République de Béziers

Les trois adolescentes ont reconnu leur participation aux faits mais s'en sont renvoyé la responsabilité. Une information judiciaire a été ouverte. Les investigations vont donc se poursuivre sous l'égide d'une juge d'instruction.

Une victime tétanisée depuis son agression

Le 27 janvier 2021 à Béziers, une jeune femme de 18 ans, verbalement et physiquement agressée par trois autres jeunes filles, portait plainte au commissariat de police de la ville. Elle évoquait d'abord deux agresseurs masculins. Mais à la suite de la diffusion sur internet de la vidéo de son agression, les enquêteurs s'apercevaient que sa version n'était pas conforme aux faits. Réentendue, tétanisée depuis son agression, elle "décrivait alors progressivement et avec difficulté les faits réellement subis" : coups au visage, menaces, des traitements humiliants et dégradants commis sur la voie publique et dans l’appartement des parents de l'une des suspectes où elle avait été conduite sous la contrainte.

A l'arrivée du père d'une des jeunes filles, ces dernières se faisaient alors passer pour les bienfaitrices de leur victime, affirmant qu'elles venaient de l'aider à échapper à des garçons en train de l'agresser. Le père prêtait alors son téléphone à la jeune fille afin que sa mère puisse venir la récupérer.

3 jours d'ITT

Cette jeune fille se voyait alors délivrer trois jours d'incapacité totale de travail par le médecin légiste qui venait de l'examiner. Elle devait également être prise en charge par un psychologue.

D'autres victimes potentielles

A la suite de cette agression, les parents de la victime avaient lancé un appel à témoins sur Facebook. Un message auquel ont répondu d'autres victimes potentielles du trio, des victimes identifiées par les enquêteurs.