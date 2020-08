Béziers : un homme abattu par balle ce dimanche, trois personnes interpellées

Un différend au sujet d'un loyer impayé

Le drame est survenu ce dimanche 2 août, aux alentours de 13h45, à Béziers . Dans le camp de gens du voyage de Cantagal, sur la Route de Pézenas, un homme de 43 ans a reçu plusieurs coups de feu.Alertés, les policiers et les services de secours sont rapidement intervenus sur place. Mais la victime, gravement touchée, a succombé à ses blessures malgré les soins prodigués. Une autopsie sera pratiquée ces prochains jours pour connaître les causes précises du décès.Deux hommes de 31 et 66 ans et une femme de 44 ans, de la même famille, ont été placés en garde à vue suite à ces événements. Le plus jeune d'entre eux pourrait être l'auteur des coups de feu.Selon les premiers éléments recueillis, une violente dispute aurait éclaté à propos d'un retard de versement de loyer. Une enquête doit être ouverte pour en savoir plus sur les circonstances du drame. La victime était connue des services de police.