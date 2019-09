Hérault : le maire de Cers qui avait annoncé sa mort prochaine sur Facebook est décédé

Un long message sur Facebook le 18 août

Cers (Hérault) - la mairie - archives. / © google street view

Gérard Gautier était né à Cers il y a 73 ans. Il en était à son 6e mandat de maire. Il a aussi été conseiller général de l'Hérault et conseiller régional (RN).Il y a 15 jours, il avait annoncé par un post Facebook avoir perdu son combat contre la maladie, et il disait "avoir peu de chance de s'en sortir". Geste qu'il avait déjà fait en septembre 2017 pour annoncer être atteint d'un cancer à ses administrés.Il est décédé samedi.Gérard Gautier ne veut aucune plaque ou fleur pour ses obsèques, mais des dons en faveur de la ligue contre le cancer.C'est un long message que le maire de Cers a publié dimanche 18 août sur Facebook, un message qui sonnait comme un adieu.Atteint d’un cancer, Gérard Gautier annonce que la maladie risque de l’emporter : "Je remercie le corps médical de me parler vrai. Il y a peu de chance que je m’en sorte." "Avec toute ma gratitude, mais avec lucidité, le cœur gros, je pense vous quitter très prochainement", écrivait encore l’élu, âgé de 73 ans.La démarche, venant d’une personnalité politique, est rare.Par le passé, beaucoup d’élus ont plutôt fait le choix de cacher leur état de santé, a fortiori aux plus hauts postes : François Mitterrand falsifiait ainsi systématiquement ses bulletins de santé. Mais c’est déjà sur Facebook que Gérard Gautier annonçait sa maladie le 18 septembre 2017, dans la foulée du maire de Villeurbanne qui faisait de même quelques jours plus tôt. "Je suis atterré", confiait alors le premier magistrat de Cers.