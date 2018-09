Hérault : le short trop court des lycéennes jugé “indécent” au lycée Jean Moulin de Pézenas

Des tenues "indécentes" pouvant "déconcentrer" les garçons !



Des élèves à nouveau informés dès la rentrée scolaire

Les vacances sont terminées. Vous avez laissé à la maison vos serviettes de bain et vos sandalettes, il faut en faire autant avec vos shorts.

La nouvelle proviseure du lycée Jean Moulin de Pézenas, arrivée cette rentrée après 4 ans à Sète, crée la polémique.Depuis 4 semaines, elle a renvoyé plusieurs lycéennes chez elles car leur tenue était jugée "indécente", certaines élèves relatent aussi ces propos "cela peut perturber et déconcentrer les garçons".Les lycéennes sont choquées par la méthode de la responsable de l'établissement.Le règlement interne parle de tenues correctes en classe.Déjà en mai dernier, l'ancien proviseur avait envoyé un courrier aux parents d'élèves en rappelant que les élèves devait avoir une tenue respectable en cours et dans l'établissement, malgré la chaleur et l'arrivée de l'été."L'été n’offrant généralement aucune surprise climatique, la température est inévitablement à la hausse et le règlement intérieur toujours en vigueur. Aussi une tenue correcte et respectueuse des lieux et des personnes sera exigée jusqu'à la fin de l'année. Tongs et autres tenues trop légères rappelant plus la tenue de l'estivant que celle de l'élève seront strictement interdites".Des mesures jugées polémiques et disproportionnées par beaucoup de lycéennes et de lycéens.Selon nos confrères de France bleu Hérault , à la rentrée scolaire, le milliers d’élèves de cet établissement a été reçu, classe par classe, dans l'amphithéâtre par la proviseure et son équipe. L’occasion de rappeler le règlement intérieur, en insistant particulièrement sur les tenues correctes en classe.Beaucoup de professeurs et de personnels de l'établissement soutiennent l'action de la proviseure. Pour beaucoup, les lycéens ont besoin de cadres précis et ils doivent respecter les règles et règlements.