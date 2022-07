Hérault : un couple d'octogénaires retrouvé noyé dans leur piscine à Gignac

Le samedi 30 juillet, un couple d'octogénaires a été retrouvé noyé à Gignac dans leur piscine. Pour le moment, la cause du décès n'est pas connue. Les enquêteurs privilégient la piste accidentelle.

Cette journée-là, ils doivent recevoir chez eux des amis. Au bout d'un moment, voyant que le couple ne leur ouvre pas la porte, leurs amis rentrent chez eux et les découvrent noyés dans leur piscine. Ils appellent alors vers 18h30 la gendarmerie de Lodève.

Des constatations sont faites avec un médecin légiste et un technicien en investigations criminelles. Pour l'instant, la cause de leur décès reste inconnue. Les résultats d'autopsie devraient apporter plus d'éléments en début de semaine prochaine.

Les noyades dans les piscines privées ne sont malheureusement pas exceptionnelles. Mais là, ce qui nous a étonné, c'est qu'il s'agisse de deux personnes en même temps. Peut-être que l'un a fait un malaise et que l'autre a voulu l'aider. Commandant adjoint de la compagnie de Lodève, capitaine Esseul

Pour le moment, les enquêteurs privilégient la piste accidentelle.