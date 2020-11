Assistance sexuelle : le plaidoyer d'un jeune handicapé à Montpellier

Cela m'a apporté beaucoup de bien-être et un déclic psychologique. Guillaume Bourdiaux

Guillaume Bourdiaux, jeune homme en situation de handicap, veut lever le tabou autour de la sexualité des personnes handicapées. • © FTV

Assistance sexuelle ou prostitution ?

Nous, on part du principe que la sexualité, ce n'est pas un droit, mais une liberté. Gaëlle Henry, chargée de développement Mouvement du Nid

Depuis sa naissance, Guillaume Bourdiaux souffre d'une infirmité motrice. Fin 2019, ce jeune homme aujourd'hui âgé de 23 ans a commencé à écrire sur sa vie sexuelle.Il raconte d'abord le mal-être par rapport à son corps, l'impossibilité des rencontres. Un jour, il se fait appel aux services d'Alice, une escort girl ou courtisane, pour se confronter à un regard et un corps opposés au sien.Cette relation tarifée avec Alice devient récurrente. Le jeune homme, qui exerce le métier d'animateur social, la qualifie de thérapeutique. Au terme de prostitution, lui, préfère celui d'assistance sexuelle.plaide le jeune montpelliérain.Le Mouvement du Nid , à Montpellier partage pas du tout ce point de vue. Pour cette structure qui aide les personnes en situation de prostitution, une seule réponse est possible: c'est non à la prostitution.Si Gaëlle Henry, chargée de développement de l'association comprend la démarche de guillaume, elle a du mal à concevoir le statut d'assistante sexuelle.affirme encore la jeune femme.De son côté, Guillaume affirme avoir davantage confiance en lui qu'avant et espère de plus en plus pouvoir rencontrer quelqu'un, connaître enfin une véritable relation amoureuse.Autobiographique, "Guillaume au pays d'Alice" va plus loin qu'une simple histoire personnelle. Le livre milite pour que les pouvoirs publics s'intéressent à ce sujet tabou que représente la sexualité des personnes en situation de handicap.