Canicule : cinq décès en une semaine sur les plages de l'Hérault

Appel à la prudence



Même quand on est un adulte, il faut se dire que l'on va dans un milieu qui n'est pas notre milieu habituel, et donc il faut y être préparé. Il ne faut pas y aller en étant trop fatigué, en ayant trop bu, en ayant trop mangé, et en ne me préparant pas à un effort si je veux nager loin.

Le CHU de Montpellier rappelle les consignes de prudence

sur la plage du Grand Travers à Carnon. En sortant de l'eau, il a été pris d'un malaise. Les pompiers ne sont pas parvenus à la réanimer. Il s'agit duUn épisode caniculaire n'est pas sans danger. Lors de la canicule d'août 2003,. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, l'a assuré jeudi, le. "Nous ne savions pas ce qu'était une canicule", avait-elle rappelé. De Sète à Carnon, les plages de l'Hérault déplorent tout de même au moins cinq victimes par noyade ou par malaise des suites d'une hydrocution depuis le 24 juin.À Carnon aussi,après avoir fait un malaise cardiaque au contact de l'eau. Le même jour,à Frontignan-plage, après s'est noyée suite à un malaise.À Marseillan-Plage,, probablement après avoir fait un malaise dans l'eau, là aussi, ont expliqué les pompiers. Un autreest attribué à un malaise survenu dans l'eau, jeudi après-midi sur la plage du Lido, à Sète.Si ces décès ne peuvent pas être attribués directement à la canicule, le risque de noyade lors de fortes chaleurs est toujours présent. Les sapeurs-pompiers de l’Hérault rappellent certaines règles de sécurité : aller se baigner en zone surveillée, toujours regarder et prendre en compte la couleur de la flamme, et faire attention à l’hydrocution.Au CHU de l'Hérault, on rappelle qu'il faut particulièrement surveiller les enfants, mais aussi faire attention aux adultes :