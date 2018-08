La Grande-Motte : un flamant rose retrouvé mort

Le voyage de ce jeune flamant rose a hélas été écourté. L’oiseau a été retrouvé mort lundi en début de matinée sur le golf de la Grande-Motte par un agent d’entretien du site. Selon la police municipale, il aurait été victime d’un acte de chasse."Le flamant rose présente une plaie qui nous laisse penser qu’il a été abattu par un chasseur, confie Jean-Michel Weiss chef de la police municipale de la Grande-Motte."En 22 ans de carrière, c’est la première fois que ce chef de police retrouve un flamant rose victime d’un acte de chasse.L’oiseau était bagué. Sa bague a donc été envoyée à l'identification pour tenter d'avoir plus d'informations notamment sur son âge et sa provenance.En effet depuis plusieurs années, les flamants roses sont bagués lorsqu'ils sont encore bébés pour que des chercheurs puissent les suivre tout au long de leur vie et ainsi récolter des informations dans le but de protéger l'espèce sur le long terme.En juin dernier, le tournage d'un film au Grau du Roi avait entraîné la destruction d'une partie des nids de la seule colonie de flamants roses de France.Ces volatiles, dont l’espèce est protégée, subissent une étroite surveillance. Leur nidification est très localisée, 90% sur moins de 10 sites, un problème sur l’un des sites reproducteurs pourrait avoir de graves conséquences.