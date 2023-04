Hérault : 4.000 à 5.000 teufeurs attendus pour une rave party sur le causse d'Aumelas

Les premiers teufeurs sont arrivés vendredi soir, sur le causse d'Aumelas, situé au nord de la commune de Villeveyrac mais la fête devrait durer jusqu'à lundi soir. La gendarmerie alerte sur la dangerosité de circuler sur les routes et chemins menant au site et sur les risques d'incendie à cause de la sécheresse.

Le site isolé et immense attire toujours autant les amateurs de rave party.

Pour ce week-end du 1er mai, le causse d'Aumelas a vu débarquer les premières voitures et les premiers teufeurs, vendredi soir, non loin du parc éolien. Selon nos confrères de France bleu Hérault, c'est un berger qui a prévenu les gendarmes en voyant que les barrières pour garder son troupeau avaient été bougées.

Ce samedi matin, la gendarmerie comptabilisait déjà un bon millier de personnes et d'autres teufeurs sont attendus toute la journée.

Un long week-end de musique

Selon la direction et la vitesse du vent, les nuisances sonores sont plus ou moins intenses pour les riverains du causse, notamment pour les habitants de Villeveyrac, Plaissan, Montbazin et Saint-Pargoire.

Sur place, la gendarmerie de l'Hérault veille et assure des contrôles routiers, 500 entre la nuit de vendredi et la matinée de samedi, principalement des dépistages d'alcoolémie et de drogue.

La crainte de la commune, c'est que le site Natura 2000 soit dégradé et souillé par de nombreux déchets comme ce fut le cas lors de la dernière rave party sur le site, c'était le 1er janvier 2023.