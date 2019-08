Hérault : le chien Gibson sauve une femme du suicide

Alcool et anti-dépresseurs



Découverte dans un fossé, recouverte par la végétation, mais en vie

Après environ 15 minutes de recherche et quelques centaines de mètres, le maréchal des logis chef Mickaël P. constate que son chien Gibson s'engouffre dans un profond fossé sous la végétation et se couche. La personne est découverte allongée, dissimulée sous une épaisse végétation. Elle est en vie et encore consciente mais très affaiblie.



Un chien formé pendant 14 semaines



Les internautes applaudissent

Il s'appelle Gibson et c'est notre héros du jour. Ce chien berger belge malinois de 8 ans vient de sauver la vie d'une habitante de Margon (Hérault), dépressive et suicidaire. Ce 28 août 2019, l'animal avait été dépêché avec l'équipe "piste-défense" du Groupe d'Investigation Cynophile (GIC) de la gendarmerie de Perpignan pour la retrouver.Cette femme, qui avait déjà par le passé tenté de mettre fin à ses jours, avait ce jour-là disparu de son domicile en emportant un sac contenant des médicaments dont des anti-dépresseurs et en ayant consommé une grande quantité d'alcool.Elle avait fait part de son intention de se suicider. Ce sont d'abord les gendarmes héraultais de la Communauté de Brigades (COB) de Servian et du Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie (PSIG) de Pézenas qui partent à sa recherche, en vain.C'est alors que la brigade cynophile des Pyrénées-Orientales est appelée en renfort. Sur leur page Facebook , les militaires racontent la suite :La victime est ensuite prise en charge par les sapeurs-pompiers, puis hospitalisée. Le chien Gibson, qui a permis de sauver cette femme, est en fonction depuis novembre 2012. Lui et son maître avaient auparavant été formés pendant 14 semaines au Centre National d'Instruction Cynophile de la Gendarmerie situé en Occitanie, à Gramat, dans le Lot.Sur Facebook, la nouvelle de son sauvetage a suscité une avalanche de commentaires élogieux.