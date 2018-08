Hérault : forte émotion aux obsèques du jeune rugbyman Louis Fajfrowski à Fabrègues

Hérault : forte émotion aux obsèques du rugbyman Louis Fajfrowski à Fabrègues

Le monde du rugby s'est rassemblé à Fabrègues dans l'Hérault pour les obsèques du joueur d'Aurillac Louis Fajfrowski, 21 ans, décédé brutalement vendredi dernier, lors d'un match contre Rodez. Près de 700 personnes sont venues lui rendre un dernier hommage. Il y avait beaucoup d'émotion. - F3 LR - Reportage : J.M.Escafre et N.Chatail

Ce vendredi après-midi, le noir n'était pas la seule couleur du deuil.... à Fabrègues. Il y avait du rouge, du blanc, les couleurs des clubs de rugby où Louis Fajfrowski a joué. Saint-Jean-de-Védas, le club de ses débuts, le Montpellier Hérault mais surtout de nombreux rugbymen venus d'Aurillac, le club où Louis jouait depuis 3 ans...L'église Saint-Jacques de Fabrègues était trop petite pour accueillir près de 700 personnes.. Il y avait sa famille, ses proches, des membres des clubs de rugby de tout le Sud de la France et des supporters...Des chants basques entonnés par la chorale de Tamaloup, formée d'anciens joueurs du club formateur du Pic Saint-Loup, ont accompagné l'entrée et la sortie du cercueil sur la petite place de ce village de 7.000 habitants, où l'émotion était palpable.Le président de la Fédération française du rugby (FFR),, le vice-président, le président de la Ligue (LNR), le président de Montpellier Hérault Rugbyou encore le président de Provale, syndicat des joueurs,, ont suivi l'office.Après la cérémonie religieuse, le cortège s'est rendu au cimetière du haut. Parmi la foule, les principaux dirigeants du rugby français.Avec ce drame qui a touché un joueur professionnel, des cadres du rugby n'hésitent pas à parler d'un avant et d'un après Louis Fajfrowski et du besoin impérieux de changer certaines règles de ce sport de contacts.