Hérault : les 18-25 ans incités à la vaccination contre le Covid avec promotions, tickets gratuits et cocktails offerts

La préfecture de l'Hérault lance une opération estivale pour inciter les jeunes à se faire vacciner. Du 1er au 15 août, les 18-25 ans qui recevront leur première dose pourront bénéficier d'entrées gratuites et de réductions dans des restaurants et lieux de divertissement du département.

La préfecture de l'Hérault vient d'annoncer le lancement de sa nouvelle opération "VacciPlus" auprès des 18-25 ans. L'objectif ? "Inciter les jeunes Héraultais à se faire vacciner pour qu'ils se protègent, protègent les autres et participent activement au retour d'une vie sans Covid", précisent les services de l'Etat sur leur site.

Le principe de l'action est simple. Tous les jeunes adultes qui recevront leur première dose du vaccin entre le 1er et le 15 août pourront bénéficier de promotions et de cadeaux, offerts par des structures et des collectivités locales. Une trentaine de partenaires participent à l'opération : parmi eux, des restaurants, des boîtes de nuit, des lieux culturels ou encore des clubs sportifs.

Votre première injection a lieu entre le 1 et le 15 août 👉🏻 rendez-vous chez les partenaires pour un geste



Cinéma, cocktail, match de foot...

Après avoir reçu leur première dose de vaccin, les jeunes pourront par exemple gagner une place pour assister au match Montpellier-Lorient (le 22 août) ou aller voir un film au cinéma. D'autres pourront profiter d'une offre "un menu acheté = un menu offert" au restaurant ou encore d'un cocktail sans alcool gratuit dans leur bar préféré.

Mais attention : déjà obligatoire dans les lieux culturels et de loisirs de plus de 50 personnes, le pass sanitaire le deviendra également dans les bars et les restaurants à compter du 9 août. Les néo-vaccinés devront donc se doter d'un test PCR négatif pour profiter de leur prestation.

Sollicitée, la préfecture de l'Hérault ne précise pas encore comment ce dispositif se mettra en place. Les 18-25 ans vaccinés devront-ils montrer un bon pour profiter de ces promotions ? Ou bien le pass sanitaire sera suffisant ?

55% des 18-24 ans vaccinés dans l'Hérault

Le taux de vaccination des jeunes reste faible dans l'Hérault. Selon la plateforme Géodes (basée sur les données de Santé Publique France), seuls 55,1% des 18-24 ans avaient reçu leur première dose au 28 juillet contre 64,3% en moyenne en France pour cette même tranche d'âge.

À titre de comparaison, on compte presque 69% de jeunes primo-vaccinés dans les Pyrénées-Orientales. La Lozère quant à elle reste à la traîne : plus de la moitié de ses 18-24 ans ne sont pas vaccinés.