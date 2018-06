J'ai une baignoire à enjamber alors qu'il me faudrait une douche. Il y a des courants d'air partout. L'hiver c'est insupportable à cause du froid".

La loi ELAN réduite à néant ?

Ce sont de belles paroles mais il n'y a aucune cohérence. Ils sont fortiches en communication mais nous on attend des actes" explique Sonia Lavenir, représentante APF Occitanie.

Montpellier : accessibilité au logement, les handicapés ont-ils perdu la bataille ?

Montpellier accueille le 42e congrès de l'APF France Handicap. 1.200 congressistes débattent des principaux dossiers liés au handicap notamment le logement. L'obligation faite aux promoteurs de rendre 100% des nouvelles constructions accessibles a été abandonnée. La barre est finalement fixée à 10%. - F3 LR - Reportage : J.P.Faure et C.Monteil

Marie-Lyne, souffre d'arthrose depuis plus de 30 ans. Invalide à 80%, voici 3 ans qu'elle attend désespérément, un appartement social adapté à son handicap. Le sien n'est plus du tout adapté à sa situation. Pire, il accentue ses douleurs quotidiennes.Du côté de l'association des paralysées de France, la loi ELAN sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, serait un leurre, qui n'aura aucun effet bénéfique dans l'avancement des dossiers concernant le handicap.Le département de l'Hérault serait même le plus mauvais élève de la région en matière d'offre de logement à destination des personnes en situation de handicap. Et ce pour une raison toute bête, selon plusieurs handicapés, tous les demandeurs ne sont pas recensés, tout comme les logements accessibles dans le parc social de l'Hérault.Depuis des années, la cause du handicap reste un sujet difficile à gérer par les gouvernements successifs, il concerne pourtant 12 millions de Français.