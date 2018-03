Fachos, ni dans nos facs, ni dans nos rues

La Ligue du Midi s'est rassemblée devant la préfecture de Montpellier en hommage au gendarme tué lors de l'attentat de Trèbes / © France 3 Occitanie

Gauchistes collabos !, Gauchistes, terroristes, même combat !

Montpellier : face à face tendu entre antifascistes et identitaires de la Ligue du Midi

Une confrontation a eu lieu ce dimanche à Montpellier entre quelques 200 militants antifascistes et une trentaine d'identitaires de la Ligue du Midi - France 3 LR - Caroline Agullo et Juliette Morch

Vers 11H00, les anti-fascistes, dont des membres de la Ligue des droits de l'Homme, des étudiants mobilisés contre la réforme de l'accès à l'université et de jeunes communistes et anarchistes, s'étaient rassemblés devant la préfecture de l'Hérault.Ils ont déployé une banderole proclamant en lettres rouges "Fachos, ni dans nos facs, ni dans nos rues". Les manifestants faisaient ainsi un lien entre la présence de la Ligue du Midi dans le centre-ville et la violente expulsion d'étudiants d'un amphithéâtre de la faculté de droit par des hommes cagoulés dans la nuit de jeudi à vendredi, dénonçant"une milice fasciste".Vers 12H15, les "antifa" se sont massés dans la rue Foch pour aller à la rencontre d'une trentaine de militants de la Ligue du Midi, un groupuscule dont le fondateur Richard Roudier brandissait un portrait du gendarme tué à Trèbes (Aude) et son fils Olivier.La police anti-émeutes s'était positionnée entre les deux groupes pour les maintenir à distance mais n'a pas empêché Richard Roudier, 70 ans, de se précipiter versles "antifa" ce qui a provoqué un échange de projectiles entre les deux camps, dont des bouteilles de verre."Pétel, Roudier, même combat... Cassez-vous !", scandaient les antifascistes en allusion au doyen de la faculté de droit, Philippe Pétel. Ce dernier a démissionné samedi, mis en cause par des étudiants dans l'intrusion des hommes cagoulés dans la faculté."Gauchistes collabos !", "Gauchistes, terroristes, même combat !", criaient la poignée de militants de la Ligue du Midi, dont certains portaient des masques aux couleurs du drapeau français. "Tout le monde déteste les fascistes !", répondaient les "antifa".Après ces heurts, le président de l'Université Philippe Augé a annoncé dimanche dans un communiqué que la faculté de droit resterait fermée lundi "afin d'éviter tout risque d'altercations ou de débordements et de permettre un retour rapide à une situation apaisée". Il a souhaité que la réouverture "puisse intervenir dans les meilleurs délais".