Coronavirus : à Montpellier, le port du masque obligatoire dans certains secteurs de la ville à partir du 11 août

C'est désormais officiel, à partir du mardi 11 août, le port du masque sera obligatoire en extérieur à Montpellier. Une décision prise ce dimanche et annoncée par la voie d'un communiqué :"En concertation et compte-tenu de l'évolution de la situation sanitaire et de l'affluence considérable du centre-ville de Montpellier, notamment marquée par la densité des flux de piétons et de cyclistes, rendant impossible le respect des gestes barrières ou de la distance d'un mètre entre deux individus, le préfet et le maire de Montpellier, ont conjointement défini certains lieux dans lesquels le port du masque est obligatoire pour toute personne à partir de l'âge de 11 ans".Mais ce n'est pas partout que le masque sera rendu obligatoire. Dans le centre-ville de Montpellier, il devra être porté dans un secteur délimité par cette carte :Par ailleurs, le masque est également imposé dans d'autres secteurs :Vendredi 7 août, la Lozère et Carcassonne rendaient aussi le port du masque obligatoire en extérieur. La préfète de la Lozère, Valérie Hatsch, l'a rendu obligatoire sur les marchés et foires du département. La cité médiévale de Carcassonne, a elle choisi de l'imposer dans l'enceinte de la ville.