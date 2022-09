Z Event 2022 à Montpellier : le marathon caritatif des streamers et le rush final pour l'environnement

Au Corum, le palais des congrès de Montpellier, le monde du streaming s'emballe, ce dimanche, pour récolter un maximum d'argent auprès de leurs viewers, leurs spectateurs en ligne. Une collecte solidaire mondiale au profit de 5 associations environnementales.

"Chauffez les gens sur les cagnottes, on attend un énorme bombardement de dons !" hurle dans un haut-parleur Adrien Nougaret, alias ZeratoR, dans l'enceinte du Z Event, le célèbre marathon caritatif assuré par 57 "streamers" en ligne jusqu'à lundi à Montpellier.

Cette année, les gains sont récoltés au bénéfice de l'environnement.

En enfilade sur deux allées, les streamers (ndlr : les joueurs diffusant des videos en ligne et en direct) s'activent chacun face à leur écran, casque sur les oreilles.

Buzz, interactivité, animation et stratégie

Domingo s'apprête à relever un défi rodéo sur un taureau mécanique, Mynthos peint une toile à l'effigie du Z Event, en direct sur sa chaine Twitch, pendant que deux autres collègues assurent l'ambiance avec un karaoke.

"Le Z Event, c'est de la Web télévision sur internet. Il suffit de se connecter sur un site pour regarder des personnes participer à une sorte de téléthon du gaming", explique Adrien Nougaret, co-organisateur, installé devant plusieurs écrans, micros et caméras.

Dans quelques minutes, il débutera un live et accueillera plusieurs invités. Derrière lui, l'ambiance est explosive.

Sur la moquette, des confettis "en papier recyclé" jonchent le sol. Armés d'un "nerf", un pistolet en plastique à tête de poisson, trois streamers courent à travers la salle en tirant des fléchettes colorées sur leurs adversaires. Sans cesse, des cris s'échappent des allées : "3 euros, merci ! 150 euros, merci ! Et 2.500 euros ! Vous êtes géniaux, vous êtes incroyables, merci !" s'égosille Skyrroz, en quête de superlatifs.

Une grande bâche en plastique est installée sous la chaise d'un autre streamer, Lebouseuh. Pour 14.000 euros, il s'est engagé à se faire teindre les cheveux en direct.

Un marathon et des défis caritatifs à Montpellier

Durant trois jours, depuis vendredi 18h et jusqu'à lundi à 2 heure du matin, 57 stars du streaming lèvent des fonds en réalisant plusieurs défis. Ces défis, appelés "donation goals", sont proposés par les joueurs et ils les réaliseront si l'objectif de dons affiché est atteint.

Déjà plusieurs millions d'euros

Pour 23.000 euros, Gius ira ainsi ramasser des déchets à la plage en passant une journée avec l'une des associations bénéficiaires, Sea Cleaner. Pour 35.000 euros, il organisera un parcours dans le Nord, sur les traces de la deuxième guerre mondiale : "ma passion", explique-t-il, en rendant visite à ses viewers, son public en ligne.

Quelques places plus loin, Bigflo, membre du groupe de musique Bigflo & Oli, remercie sa communauté en ligne d'avoir participé activement à la cagnotte. En quelques heures, les internautes ont donné plus de 30.000 euros pour recevoir sa sélection des chansons du rappeur français Orelsan et pour participer à une tombola.

"Ma communauté a répondu présente. J'étais là pour partager avec eux. Ici, j'aime le côté impro. Ça fait plusieurs années que je cherchais à participer", explique Bigflo.

Samedi, en début de soirée, la barre des deux millions d'euros de dons avait déjà été franchie, un quart d'heure plus tôt que lors de l'édition 2021. Les 3 millions ont été atteints, dimanche midi.

2021, année record !

En 2021, le Z Event avait récolté plus de 10 millions d'euros en faveur de l'ONG Action contre la faim, très loin des 170.000 euros récoltés en 2016.

Cette année, les associations bénéficiaires sont Sea Shepherd, la Ligue pour les Oiseaux (LPO), The Sea Cleaners et WWF France mais aussi Time for the Planet. C'est la Fondation de France qui se chargera de répartir les sommes récoltées à ces associations, explique ZeratoR.

"Z Event, on en rêvait", témoigne Yves Verilhac, directeur général de la LPO : "C'est bluffant de voir tous ces talents qui nous donnent une opportunité énorme pour démultiplier notre action. Nous avons beaucoup de projets, dont certains ne peuvent pas aboutir faute de moyens, comme la lutte contre l'extinction de l'oiseau Monarque de Fatu Hiva ou pour sauver le vautour gypaète" détaille-t-il.