DIRECT VIDEO. Tournoi de joutes de la Saint-Louis à Sète : suivez l'intégralité de l'épreuve dans la catégorie poids lourds

Du 17 au 22 août 2023, Sète célèbre la 279e édition de son identité singulière au travers de cette fête patronale et multiséculaire qu’est la Saint-Louis. Point d'orgue : le tournoi de joutes ce lundi 21 août. Juchés sur la "tintaine", en haut des barques, équipés d'une lance et d'un pavois, les jouteurs aspirent tous à remporter la Saint-Louis, le plus prestigieux des tournois. A suivre en direct à partir de 14h00.





Les amateurs étaient privés du rendez-vous depuis deux ans, pour cause de Covid. Le lundi de la Saint-Louis, tout le monde se retrouve autour du Cadre Royal, quai de la Résistance pour assister à de spectaculaires combats de Joutes. Tournoi final de l’année et véritable championnat du monde, le nom du vainqueur du grand tournoi, celui des poids lourds est gravé pour la postérité sur un pavois et conservé dans la salle des joutes.

Répartis sur deux barques, les meilleurs jouteurs et leurs équipages vont s'affronter tout l'après-midi et jusqu'à la tombée du jour devant un public fervent et aux sons des fanfares.

La liste des jouteurs qui vont s'affronter lors du tournoi des lourds pour clôturer la fête de la Saint Louis le 21 août 2023 à Sète. • © ville Sète

Comment ça marche ?

Deux barques lourdes, l'une dite « la rouge », l'autre dite « la bleue », sont propulsées par huit à dix rameurs et guidées par deux barreurs, les « timoniers patrons ».

Les compétiteurs, appelés « jouteurs », sont positionnés sur une plate-forme se situant à près de trois mètres de l'eau, à l'extrémité de chaque barque. Cette plateforme porte le nom de "tintaine". Sur la partie basse de la "tintaine", se tiennent les jouteurs des prochaines joutes.

Les deux barques se font alors face, se propulsant l'une vers l'autre, jusqu'à l'impact final. Au moment de l'assaut, les deux bateaux se frôlent par la droite pour permettre aux jouteurs de réaliser "la passe". Muni de leur lance et du pavois, l'objectif du jouteur est de faire tomber son adversaire "à la baille". Le vainqueur est celui qui reste en place sur la "tintaine" après la passe.



Sur la barque du jouteur Stephan Gomes lors du traditionnel tournoi des poids-lourds des joutes languedociennes à Sète le lundi de la Saint Louis. • © mairie Sète

Revoir la victoire de Benjamin Arnau

23 août 2022 : Benjamin Arnau (Lance amicale sétoise) remporte pour la deuxième fois la Saint-Louis, après 2014, comme son frère. "La 1ère, je l'ai dédiée à ma fille, celle-ci à mon fils."