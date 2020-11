Cahors : le commissariat de police visé par des tirs de cocktails Molotov

Une voiture de patrouille incendiée

Les syndicats de police indignés

Ce vendredi 27 novembre, un peu avant 22 h, des cocktails Molotov ont été lancés dans la cour du commissariat de Cahors dans le Lot. Une voiture personnelle d’un agent de police a été entièrement détruite par les flammes.Le temps que les sapeurs pompiers interviennent, l'incendie s'était propagé à d'autres véhicules stationnés à proximité. Au moins une voiture de patrouille a été touchée.Fort heureusement, la cour était vide à cette heure. Aucun blessé n’est à déplorer. Une enquête est en cours pour retrouver le ou les auteurs. Les images des caméras de surveillance vont être analysées dans les prochaines heures.Philippe Lavenu, représentant régional du syndicat Alliance Police a eu ses collègues du commissariat de Cahors au téléphone : "Ils sont choqués bien sûr ! A Cahors, on ne s'attend pas à ça. C'est une attaque violente et gratuite."Dans un communiqué, Alliance Police Nationale Occitanie réagit : "Alliance police nationale condamne fermement cette violence envers les institutions et plus particulièrement celle à l’encontre des policiers... et constate que la haine anti flic n’est pas l’apanage des métropoles.