Salon de l'agriculture : la Lotoise Marie Delpech élue meilleure jeune bergère de France

Marie Delpech, élève au lycée agricole de Figeac, vient d'être élue meilleure jeune bergère de France au concours des Ovinpiades, au Salon international de l'agriculture à Paris.

A tout juste vingt ans, Marie Delpech a réalisé un de ses rêves : gagner le titre de meilleure jeune bergère de France et être la première femme à monter sur le podium des Ovinpiades.

Pour cela, la jeune femme s'est mesurée à pas moins de 40 jeunes, âgés de 16 à 24 ans, et venus de toute la France au salon international de l'agriculture à Paris, après des sélections territoriales. Le concours des Ovinpiades consiste en une série d'épreuves pratiques et théoriques comme le parage des onglons ou la reconnaissance des races.

Marie est arrivée troisième au classement général et mixte.



Pour ce titre, Marie Delpech s'est beaucoup entraînée, au sein de l'exploitation familiale de Cabrerets, dans le Lot, qui compte 1 500 brebis. Et auprès de son père, un ancien jury du concours.

Marie Delpech dans l'exploitation de ses parents, dans le Lot. • © FTV



La jeune femme, elle, est étudiante en BTS ACSE (analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole) au lycée agricole de la Vinadie à Figeac. Née au milieu des brebis, comme le dit sa mère, Marie a montré - fièrement - que la relève future est assurée.