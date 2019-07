J'ai pas trop compris. C'était honteux ! Sans fauteuil, j'ai plus d'autonomie...

S'en prendre à un jeune handicapé, c'est vraiment scandaleux", réagit le grand-père de Martin qui a porté plainte.

Canet-en-Roussillon : Martin 12 ans, a récupéré son fauteuil roulant volé alors qu'il se baignait

C'est une belle histoire. Celle d'un enfant myopathe, Martin 12 ans, qui s'était fait voler jeudi dernier son fauteuil roulant sur la plage de Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales. Heureusement, la gendarmerie l'a retrouvé ce lundi après-midi. - F3 LR : M.Tamon et S.Girard

Martin peut à nouveau sourire... cet enfant de 12 ans vient tout juste de retrouver son fauteuill roulant.Jeudi dernier, on lui avait volé près du poste de surveillance de la plage de Canet-en-Roussillon. alors qu'il profitait d'une baignade, installé sur une chaise roulante adapté à la plage. Mais à son retour, surprise et consternation... le fauteuil a disparu.Le garçon atteint de myopathie se trouve alors totalement démuni...Rapidement, la solidarité s'exprime dans le monde associatif. La famille de Martin reçoit des dizaines de messages de soutien et la gendarmerie s'affère pour résoudre cette affaire de vol qui devient vite un symbole.Le fauteuil est finalement retrouvé ce lundi dans un camping de la station balnéaire catalane.Une fin heureuse pour ce jeune handicapé qui a immédiatement repris le chemin de la plage où il a ses habitudes.... en espérant qu'il ne faudra pas à l'avenir, attacher les fauteuils, avec un anti-vol.