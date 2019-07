Millas : un incendie aux portes du village

Maisons évacuées

Je vois la fumée depuis chez moi, c’est impressionnant pic.twitter.com/m6MaNoLXNS — Ton pote en vacances (@DDNCLA) July 16, 2019



Relief accidenté et tramontane compliquent la lutte

[ Un incendie s'est déclaré au Nord Ouest de Millas // route de Força Réal ]



@SDIS66 pic.twitter.com/Igq15Cb61V — Préfet des Pyrénées-Orientales (@Prefet66) July 16, 2019



42 hectares d'un feu qui a sauté par-dessus la RD614

18 départs de feu

18 départs de feu dans les Pyrénées-Orientales

Ce 16 juillet 2019, le département des Pyrénées-Orientales a connu 18 départs de feu, dont un violent incendie sur la commune de Millas, où vingt maisons ont été évacuées. Avec le colonel Jean-Pierre Salles-Mazou, directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS 66). - France 3 Occitanie/Pays Catalan - Caroline Kellner, Joan Lopez

Un violent incendie s'est déclaré ce mardi 16 juillet 2019 sur la commune de Millas, dans les Pyrénées-Orientales. Une centaine de sapeurs-pompiers catalans sont à pied d'œuvre pour tenter de venir à bout du brasier, épaulés par 3 Canadairs et un avion Dash, comme l'explique le colonel Jean-Pierre Salles-Mazou, directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS 66), au micro de Joan Lopez.Les soldats du feu sont parvenus à protéger une dizaine d'habitations menacées par les flammes. Mais ils ont dû évacuer les habitants de maisons isolées. La salle des fêtes de la commune a été ouverte.Le feu a pris sur les hauteurs du village, route de Força Real. Le travail des sapeurs-pompiers du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) des Pyrénées-Orientales est compliqué par le relief accidenté de la zone où sévit le feu, et par la tramontane qui s'est levée. Selon nos confrères de France Bleu Roussillon , un villageois, affolé, aurait fait un arrêt cardiaque, mais les secours seraient parvenus à le réanimer.Selon nos confrères de L'Indépendant , le feu aurait sauté la route départementale 614 en fin d'après-midi. A ce moment-là, il avait parcouru 42 hectares et progressait encore, semblant hors de contrôle. Des renforts ont été réclamés. La préfecture demande aux automobilistes d'évier les axes de circulation du secteur concerné par l'incendie.Le département des Pÿrénées-Orientales a connu ce mardi 18 départs de feu, dont un entre Le Boulou et Saint-Jean-Lasseille qui continuerait de prendre de l'ampleur. On avait déjà dénombré 11 incendies la veille.