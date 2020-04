Coronavirus : il essaye de se rendre en Espagne par les chemins de randonnée, il finit par être secouru par les pompiers

Traverser la montagne par les chemins de randonnée

Après plus de deux semaines de confinement il semblerait que certains n’aient toujours pas compris le principe de cette mesure. En effet, dans les Pyrénées-Orientales, un homme a essayé par tout les moyens de se rendre de l’autre côté de la frontière espagnole. On ignore encore pour quelle raison.En effet, l’homme est parti de Perpignan en voiture, il a été refoulé une première fois aux postes de contrôle entre la France et l’Espagne. Selon les secours, "Contraint de faire demi-tour, l’homme décide de rejoindre la frontièreIl emprunte alors un chemin de randonnée. Mais il tombe dans un ruisseau, dans des ronces. Epuisé et grelottant de froid, l'homme finit par contacter les secours.Les secours en montagne des Pyrénées-Orientales lui viennent rapidement en aide, l'homme est hélitreuillé et évacué vers la base de la sécurité civile de Perpignan.Il est verbalisé, et devra s'acquitter de l'amende de 135 euros pourLes forces de l’ordre des Pyrénées-Orientales en profitent pour vous rappeler qu’i