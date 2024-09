Incendie dans les Pyrénées-orientales : 300 hectares brûlés, le feu est fixé, tout ce qu'il faut savoir

Le feu n'a pas progressé cette nuit et c'est la bonne nouvelle de ce début de matinée. 300 hectares ont été brûlés. L'important incendie à Castelnou, au pied du Canigou est fixé mais pas éteint grâce à l'intervention de très gros moyens : 12 avions dont 7 canadairs et 800 pompiers mobilisés au sol depuis 14h30 jeudi.

L'important incendie au pied du Canigou est fixé grâce à l'intervention de très gros moyens : 12 avions dont 7 canadairs et 800 pompiers mobilisés parmi lesquels 300 venus en renfort de l'Aude, de Montpellier, Nîmes, Marseille, Bordeaux, de la Drôme et de l'Ardèche.

Feu maîtrisé vers 3h15

"On a continué à travailler énormément jusqu’à 3 heures du matin pour aller chercher ce qui brûlait de manière assez forte par endroits et avec l’humidité de la nuit, les températures qui ont baissé et l'action efficace du dispositif que l’on a laissé toute la nuit, on a pu maîtriser ce feu vers 3h15 du matin et là nous sommes maintenant sur une phase de traitement des lisières, de noyage pour aller chercher des foyers résiduels qui sont toujours présents en nombre," explique le Colonel Guillaume Brunet du SDIS66, au micro de France Bleu Roussillon.

Le bilan aurait pu être beaucoup plus catastrophique : "Il va y avoir un travail de longue haleine toute cette journée a minima. Le relief est escarpé. Il y a encore beaucoup de travail à ne pas négliger car ce feu n’est pas encore éteint. La tramontane sera encore forte. Il faut rester très vigilant et avoir une surveillance active."

Un dispositif allégé ce matin

500 pompiers ont travaillé toute la nuit. Le dispositif devrait descendre à 250-300 au cours de la journée. La chaleur va revenir donc prudence.

Les canadairs ne seront pas utilisés ce matin. L’hélicoptère bombardier d’eau devient l’outil le plus adapté pour des largages très ponctuels. 3 seront mobilisés à partir de 7h30.

Les habitants de Castelnou devraient pouvoir rentrer chez eux

Le village de Castelnou, au sud ouest de Perpignan, a été protégé et sécurisé. Après des reconnaissances et les premières actions dans la matinée,les habitants pourront très probablement regagner leur domicile.

Environ 80 habitants de Castelnou ont été évacués. Une vingtaine a passé la nuit dans un hôtel à Thuir les autres hébergés chez des proches.

Les routes départementales D48, D2 et D58 sont toujours fermées. Les transports scolaires sont suspendus également dans le secteur de cet incendie dans les Aspres.

5 pompiers blessés

Trois pompiers ont été incommodés par des fumées. Deux autres blessés et hospitalisés : l’un souffre d’une fracture de la pommette et l’autre d’une fracture du nez mais leur état n’aspire pas d’inquiétude.

Un petit déjeuner sera servi aux pompiers à Thuir par les habitants pour les remercier en signe de solidarité.