VIDÉOS. Plafonds effondrés, magasins inondés, voitures emportées : les importants dégâts autour de Perpignan causés par les orages

Des orages se sont abattus sur les Pyrénées-Orientales, à Perpignan et ses alentours. Pluies diluviennes et grêle ont causé de nombreux dégâts. La région des Aspres et la plaine du Roussillon ont été particulièrement touchées. Tour d'horizon au réveil.

Le département était placé en vigilance jaune par Météo France dès mardi 12 septembre 2023. C'est encore le cas ce mercredi, la vigilance "pluie inondation" est activée jusqu'à 14h, tandis que la vigilance "orages" court jusqu'à 21h.

Les pompiers des Pyrénées-Orientales ont réalisé une centaine d'interventions entre le début des orages mardi dans la soirée et ce mercredi matin. La montée des eaux a été brutale, jusqu'à 100 mm enregistrés, indique le commandant des pompiers. C'est l'une des conséquences de la sécheresse qui frappe le département depuis plusieurs mois, les sols n'ont pas été capables d'absorber ces précipitations.

Plusieurs mois de pluie en quelques heures

En début de soirée mardi, des pluies diluviennes se sont abattues sur les Pyrénées-Orientales, avec de gros dégâts localisés à Perpignan et ses alentours. Un hypermarché, situé au sud de la ville préfecture, s'est rapidement retrouvé inondé, donnant lieux à des scènes cocasses pour les clients, comme le montre cette vidéo publiée sur le réseau social Instagram :

Plusieurs mois de pluie sont tombés en quelques heures sur tout l'arc sud de l'agglomération de Perpignan, certaines rues se sont transformées en torrent. Des jardins et des voitures ont été endommagés dans des coulées de boues formées par la pluie. Selon les pompiers, un homme et une femme bloqués dans un véhicule emporté par les eaux, ont été sauvés par les secours.

Une partie du toit du parc des sports s'est effondrée sous le poids de la pluie, comme a pu le constater ce matin Olivier Meyer, journaliste à France 3 Pays catalan.

La grêle s'est également abattue au dessus de Perpignan. • © Olivier Meyer - FTV

Canohès, Coustouges, Thuir...

À quelques kilomètres plus au sud, dans la commune de Canohès, de nombreux dégâts sont également à déplorer. À 19h mardi, des grêlons se sont abattus sur la commune. Le canal qui la traverse a débordé, si bien que la grêle a envahi l'ancien lavoir, comme ont pu constater Marie Boscher et Fred Savineau qui se sont rendus sur place mercredi matin.

L'ancien lavoir de Canohès a été rempli de grêlons chariés par le canal qui a débordé. • © Martine Vilanova

Une salle de sport de la commune a également vu son toit s'effondrer en raison des intempéries.

Suite à ces fortes intempéries, le maire et le premier adjoint de la commune de Canohès ont mobilisé les équipes des services techniques pour intervenir en urgence dans les rues de la ville touchées.

Intervention des services de la Ville dans les rues de Canohès mardi soir. • © Ville de Canohès (Facebook)

Mercredi matin, l'heure était toujours au nettoyage.

Nettoyage de la salle des fêtes de Canohès, au lendemain des intempéries qui ont frappé les Pyrénées-Orientales. • © Marie Boscher

Un peu plus loin, 70 mm de pluie sont tombés en une heure à Coustouges, tandis que des rafales à 118 km/h ont été relevées Thuir. Une boulangerie en a fait les frais :

Météo France annonce une journée de transition pour mercredi 13 septembre, où les averses localement orageuses resteront d'actualité sur les Pyrénées.