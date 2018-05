Pyrénées-Orientales : une jument secourue par les pompiers après être tombée dans un ravin

La jument est restée coincée sous un bloc de béton avant l'intervention des pompiers à Codalet (66) lundi 14 mai 2018 / © SDIS 66

Les pompiers du SDIS 66 ont réalisé une intervention bien particulière ce lundi après-midi.En bordure du chemin départemental 27, entre Codalet et Taurinya, près de Perpignan,et est restée coincée sous un bloc de béton.Ne pouvant plus s'extraire, les pompiers, équipés de matériel de sauvetage, ont dû intervenir.Avec l'aide d'un vétérinaire, chargé d'endormir la jument, ils ont réussi à la dégager du ravin après une opération qui a duré deux heures.Fait peu commun, ce n'est pas une personne, mais bien"par des gémissements et en le tirant vers le lieu", précisent les pompiers.La jument va bien et n'a aucune blessure apparente.