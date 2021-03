Pyrénées-Orientales : plus de 400 manifestants à Coustouges contre la fermeture de la frontière avec l'Espagne

Les Catalans espagnols et ceux du Vallespir mobilisés ensemble contre la fermeture de la route qui les reliait grâce au pont sur le Riu Major. Ce dimanche matin, les habitants des localités frontalières se sont rassemblés à Coustouges pour manifester leur ras-le-bol depuis la décision en janvier dernier de fermer 5 des 12 points de passage entre la France et l'Espagne dans les Pyrénées-Orientales.

Un blocus décidé par le gouvernement français au nom de la lutte contre le terrorisme et les trafics illégaux mais qui complique singulièrement la vie au quotidien des villages transformés en véritables culs-de-sac des deux côtés de la frontière.

Un blocus décidé par le gouvernement en janvier 2021

C'était il y a deux mois jour pour jour. Le 14 janvier dernier, à la mi-journée, de gros blocs de béton barraient la route entre la France et l'Espagne à Coustouges après le décret pris unilatéralement par le gouvernement Macron le 11 janvier.

Objectif affiché de ce blocus qui concerne 5 des 12 points de passage transfrontaliers dans les Pyrénées-Orientales : lutter contre le terrorisme et l'immigration clandestine. La préfecture des P.O avait alors justifié la fermeture par un déploiement plus "stratégique" des forces de contrôle :

"En fermant 5 des 12 passages du département avec l'Espagne et en ne gardant que les 7 principaux, nous pouvons mieux organiser le plan global de contrôles aux frontières. Cela libère des équipes pour des patrouilles "dynamiques" et pas seulement statiques à des points fixes" avait alors expliqué Audrey Sartre-Albasi, chef du bureau du préfet des Pyrénées-Orientales.

Une justification en forme d'aveu sur l'effectif insuffisant des forces françaises chargées de surveiller la frontière sur ces petites routes du Vallespir.

Les habitants s'impatientent

Aucune date de réouverture n'avait été évoquée par les autorités au moment de la mise en place du blocus. Deux mois plus tard, les habitants n'en savent pas plus. Les maires des communes concernées ont envoyé une lettre au préfet des P.O et aux plus hautes autorités de l'Etat il y a une dizaine de jours. Ils les alertent sur l'impact économique et social de cette fermeture qui ré-enclave une zone que le pont, construit sur le Riu Major en 1995, avait enfin irriguée.

Habitants, élus, militants catalans et journalistes nombreux ce dimanche à Coustouges, dans le Vallespir. • © Philippe Georget/ F3 Pays catalan

Pas de réponse officielle à cette lettre pour un calendrier de réouverture mais les autorités affirment être bien conscientes de la gêne provoquée par le blocus. Les manifestants se veulent optimistes sur la réouverture de la frontière mais envisagent déjà de nouveaux rassemblements s'ils ne sont pas entendus.