"Sans cette cécité, je n'en serais pas là aujourd'hui" : aveugle, Juliette prépare à 12 ans seulement les Championnats du monde de parasurf

Il y a à peine un an, elle n'avait jamais touché une planche de surf. À 12 ans, Juliette Mas a pourtant tout d'une grande. Cette jeune rideuse non voyante, originaire de Céret dans les Pyrénées-Orientales, est peut-être même la future Cécile Hernandez. Dans quelques mois, elle prendra la vague aux mondiaux de parasurf aux Etats-Unis.

"Les vagues du bord, on entend qu'il y a un son aigu donc petites vagues mais est-ce que tu entends qu'il y a aussi quelque chose de sourd ? Ça veut dire qu'il y a un peu de puissance." Écouter, sentir la vague qui se déroule, estimer sa puissance, sa hauteur, visualiser son mouvement... Autant d'indications que Medhi Karam, entraîneur de l'école de surf de Canet-en-Roussillon partage avec sa jeune élève Juliette avant qu'elle ne se jette à l'eau avec son surf.

Juliette Mas en compagnie de son entraîneur Medhi Karam • © Elsa Panadès

"Elle a le mana"

"1, 2, 3, 4, 5, 6 on a la vague donc 6 secondes entre les vagues". Tous les deux seuls face à la Méditerranée avec l'écume qui s'agite sous leurs pieds. C'est avec la main de Juliette dans la sienne que Medhi poursuit son rituel de mise en situation. Il prend le temps de s'assurer que Juliette a une bonne perception de l'environnement et des personnes qui l'entourent car Juliette est non voyante.

Medhi, c'est sûr qu'il a une importance pour que je prenne la vague. S'il ne me dit pas quand la vague arrive, je ne peux pas la prendre. Juliette Mas, parasurfeuse 12 ans

Juliette Mas, 12 ans, championne de parasurf. • © Nadia Ghali/ Mediterrasurf

Mais sur terre comme dans l'eau, la jeune rideuse originaire de Céret, n'a peur de rien. Au milieu d'une quinzaine d'autres surfeurs présents sur le spot du port de Canet, c'est avec détermination que Juliette prend les vagues, glisse, tombe, remonte sur sa planche et recommence à ramer. Admiratif devant sa volonté, c'est avant tout son aisance dans l'eau et son solide équilibre qui ont interpellé Medhi, moniteur agréé handisurf depuis plus de 7 ans.

Les Tahitiens parlent du Mana pour évoquer leur lien avec la mer. Le fait d'être aveugle, Juliette est en osmose avec la mer. Comprendre juste par le bruit, ressentir la vague, c'est ça le surf. Ce ressenti, cette énergie, c'est quelque chose que Juliette a de surdéveloppé par rapport à d'autres. C'est un enseignement, même pour moi. Medhi Karam, moniteur handisurf à l'école de Canet-en-Roussillon Mediterrasurf

Juliette 1 - Handicap 0

"Tout donner pour aller chercher la magie que me procure la glisse" voilà ce que répond Juliette lorsqu'on lui demande ce qui lui plaît dans le surf. Sa cécité, elle la décrit plus comme une différence plutôt qu'un handicap. "Ça fait 12 ans que je vis avec. C'est quelque chose qui m'a construit à part entière. Sans cette cécité, je ne ferais peut-être pas de surf et je n'en serais pas là aujourd'hui." Sous le regard bienveillant de sa famille qui la soutient dans sa passion, Juliette enregistre chaque consigne, rectifie chaque erreur et ne se défait jamais de son sourire.

Juliette Mas entourée de sa famille, de son entraîneur et Cynthia, une co-équipière de l'équipe de France de parasurf. • © Elsa Panadès

Juliette est très complice avec son grand frère Pierre, 14 ans. C'est immédiatement vers lui qu'elle se tourne dès qu'elle revient sur le sable pour comparer leurs ressentis sur l'enchaînement qu'elle vient de faire. Car chez les Mas, le sport est une histoire de famille. Pierre est pilier chez les Cadet du Céret Sportif, Isabelle, la Maman adepte du paddle tennis. Quant à Pascal, le Papa, son truc c'est le kitefoil. C'est d'ailleurs lui qui a initié ses enfants à la glisse en leur faisant découvrir le stand up paddle.

On voit qu'elle s'éclate. On dit que le handicap se dissout dans l'eau et je crois que c'est ça le truc. Prendre du plaisir, se mélanger à d'autres personnes valides. C'est la base quand même. Pascal Mas, papa de Juliette

Surf in the USA

Fait plus exceptionnel, l'intégration de la jeune rideuse l'an dernier en l'équipe de France. Encore plus exceptionnel, Juliette se qualifie, après seulement quatre mois d'entraînement, pour les championnats du monde à Los Angeles et termine 4ème de sa catégorie à sa grande surprise.

J'y suis allée sans stress. Je n'avais aucun objectif si ce n'est m'amuser, me faire plaisir et prendre les vagues. Juliette Mas, 12 ans, équipe de France de parasurf

À12 ans à peine, Juliette Mas a tout d'une grande. En novembre prochain, elle reprendra la vague aux mondiaux de parasurf de Huntington Beach, la "Surf City" de Californie. Cette fois, elle sera accompagnée de son entraîneur qui sera également son binôme lors de la compétition.

C'est avec son entraîneur et binôme Medhi Karam de l'école de surf de Canet-en-Roussillon, que Juliette Mas participera aux mondiaux de Huntington Beach en novembre prochain. • © Elsa Panadès

Mais le déplacement a un coût conséquent. Alors pour aider à financer le voyage, une cagnotte a été ouverte. Et parce que son rêve de surf n'a pas de limite, Juliette espère également trouver des sponsors disposés à la soutenir lors de ces prochaines compétitions. En attendant, ce mondial 2024, Juliette l'aborde fidèle à elle-même, avec sérénité et philosophie. Confiante, la jeune catalane s'engagera avec une petite pression supplémentaire, celle de monter cette fois sur le podium.