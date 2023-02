Violent incendie dans les Pyrénées-Orientales : "des flammes entre 4 et 10 m de haut", 60 hectares ravagés par le feu près de Perpignan

Le feu qui s'était déclaré dimanche 5 février dans l'après midi sur la commune de Torreilles, dans les Pyrénées-Orientales, est fixé mais toujours sous étroite surveillance. Sept pompiers ont été blessés.

Un incendie en hiver. La sécheresse et la tramontane ont favorisé un incendie qui s'est déclaré ce dimanche 5 février sur la commune de Torreilles, au nord de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Jusqu'à 170 pompiers au plus fort de l'intervention et 60 véhicules ont lutté sans relâche contre le feu qui a parcouru une soixantaine d'hectares. "Il n'a pas plu depuis des mois. On est en période de sécheresse importante. On a a une Tramontane à plus de 80 km/h.

Le Cocktail, sécheresse et vent. On a l'impression d'être en été. Lieutenant-Colonel Fabien VERGEZ, chef des opérations SDIS 66

Il n'y a pas eu de victimes mais les habitants d'un mas ont été évacués. Le sinistre s'est déclaré le long de la départementale D 18 et s'est étendu au village de Sainte-Marie-de-la-Mer.

Attisé par des rafales de Tramontane à plus de 65 km/h, "le feu est parti depuis les espaces naturels derrière le poste sud de la plage le Bourdigou, puis il a franchi le ruisseau Bourdigoul pour atteindre le nord de la commune de Sainte-Marie-la-Mer", a expliqué Marc Médina, maire de Torreilles.

Flammes immenses

"On a vu le feu démarrer vers 16 heures, il était loin à Torreilles... Au début nos n'étions pas inquiets,.

En moins de deux heures les flammes sont arrivées à moins de 40 mètres du camping. Des flammes entre 4 et 10 m de haut" Fabrice BARDOLLET Responsable du camping « Le Palais de la mer »

Sous surveillance toute la nuit

Cette nuit, 100 sapeurs-pompiers sont restés mobilisés pour traiter le sinistre et anticiper tout risque de reprise de feu car le vent reste important sur zone. "La saison hivernale est marquée par une période de sécheresse exceptionnelle causée par un fort déficit de pluie, qui engendre, en situation de vents importants, des conditions d’intervention identique à la saison estivale sans l’appui des moyens aériens et des dispositifs préventifs", indiquent les pompiers des Pyrénées-Orientales sur Facebook.

Sept pompiers blessés

Ainsi l’engagement entier des sapeurs-pompiers a permis de limiter la propagation et de protéger les habitations menacées. Lors de la lutte, sept sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés et ont été pris en charge par l’équipe du service de santé du SDIS66. Le feu a été fixé à 21H10 dimanche 5 février.

L'incendie a un temps menacé deux campings. Ce lundi matin, il était maîtrisé mais toujours sous étroite surveillance des sapeurs-pompiers catalans.