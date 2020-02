"Risques de troubles à l'ordre public"

Les candidats aux municipales de Rabastens (Tarn) interdits de tractage sur le marché par arrêté du maire LREM

Reportage sur le marché de Rabastens (Tarn)

Tractage interdit aussi pour les militants syndicaux

Dans les allées du marché de Rabastens, les discussions autour du dernier arrêté du maire ont supplanté les échanges sur les sept essais marqués contre Carmaux lors du dernier match de phase de poule de rugby.C'est dire à quel point ses administrés se demandent quelle mouche a piqué le maire sortant LREM Pierre Verdier d'interdire par arrêté municipal du 30 janvier la distribution de tracts sur le marché de plein vent et...de pleine période électorale.L'édile, qui ne se représente pas, se défend de vouloir bloquer l'expression publique. Mais il voit dans le tractage sur le marché des "risques de troubles à l'ordre public". La présence de co-listiers de 3 listes aurait ainsi gêné la circulation sur le marché. Et preuve de son grand respect de l'expression démocratique, Pierre Verdier affirme avoir proposé aux candidats de chaque liste de disposer gratuitement d'un étal de 3 mètres dans les allées du marché.Les autres candidats ont toutefois du mal à comprendre l'arrêté du maire."C'est très étonnant de considérer la campagne municipale comme un trouble à l'ordre public. Cela n'est pas faire preuve d'un esprit très démocratique", s'indigne l'un d'eux."Si je me souviens bien, lorsqu'il était candidat en 2014, Pierre Verdier a mené campagne dans les allées du marché sans déclencher de trouble particulier à l'ordre publique", remarque perfidement un autre candidat.En attendant, lors du marché du samedi, la gendarmerie fait appliquer l'arrêté insolite.Les candidats à la mairie ne sont pas les seuls concernés. La semaine dernière ce sont des militants de la CGT qui ont été priés de distribuer leurs tracts contre la réforme des retraites un peu plus loin.