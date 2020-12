Disparition mystérieuse d'une femme de 33 ans : un important dispositif de recherche mis en place dans le Tarn

Delphine Aussaguel n'a plus donné signe de vie depuis le 15 décembre 2020. Cette Tarnaise de 33 ans a disparu de son domicile, situé dans le village de Cagnac-Les-Mines (Tarn), en plein milieu de la nuit, entre 23 heures et 4 heures du matin. Elle laisse son mari et ses deux enfants âgés respectivement de 18 mois et 6 ans dans l'incompréhension et l'inquiétude.

Comme l'indique la publication Facebook, ci-dessous, un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie du Tarn. Un message très largement relayé sur les réseaux sociaux.

Sur le terrain, un important dispositif de recherche a été mis en place. 50 gendarmes sont mobilisés, ainsi que des chiens, un hélicoptère et un drone. Des moyens qui n'ont pas porté leurs fruits pour le moment. La jeune femme reste introuvable, plus de 48 heures après sa disparition.

En cas d'informations, veuillez contacter la gendarmrie d'Albi (Tarn) au numéro vert : 0800 87 89 32