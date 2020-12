Tarn - "J'ai été là au bon moment" : coincée par les flammes dans sa maison, une famille est secourue par un voisin

Jeudi 31 décembre, le feu a ravagé une maison individuelle, à Saint-Juéry, dans le Tarn. Coincée par les flammes au premier étage, la famille a été secourue par un voisin et évacuée grâce à son échelle, avant l'arrivée des pompiers.

C'est peu après 7 heures, ce jeudi 31 décembre, que les pompiers du service départemental d'incendie et de secours du Tarn ont été alertés : un incendie ravageait une habitation, à Saint-Juéry, près d'Albi.

Arrivés sur place, les soldats du feu ont pu constater que les habitants de la maison sinistrée pu être évacués, et ce, grâce à l'intervention d'un de leurs voisins. Marcel Clément, revenant de la boulangerie, a en effet entendu son voisin crier à l'aide. Celui-ci est sorti de la maison en courant, criant "ma maison brûle !". Marcel Clément, parti chercher une hache, est finalement revenu avec une échelle qui a permis à son voisin de faire descendre une femme et son bébé, coincés par les flammes au premier étage de la maison.

"Ce n'est pas un exploit, vous savez", nous a déclaré Marcel Clément, "j'ai fait ce que tout un chacun aurait fait à ma place. J'ai simplement été là au bon moment", confie-t-il en toute modestie.

© Laurent Dubois/FTV

Le feu a pris au rez-de-chaussée et s'est propagé jusqu'à la toiture. Trois lances à incendie et les pompiers de Saint-Juéry, Albi, Gaillac et Carmaux ont été nécessaires pour maîtriser les flammes. Reste à sécuriser le site car la maison touchée est mitoyenne.

Les trois victimes, un couple et un enfant, ont été transférés à l'hôpital d'Albi, en raison d'inhalation de fumées. Leurs animaux de compagnie, un chien et un chat, sont morts dans l'incendie. Les causes du sinistre sont encore inconnues.

"C'est un jeune couple, ça ne fait pas longtemps qu'ils habitent là. Je viens de prendre de leurs nouvelles, ils vont bien tous les trois", a déclaré Marcel Clément.