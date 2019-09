Tarn : une femme de 92 ans dans un état critique après avoir été frappée par son mari

Elle a été littéralement rouée de coups et se trouve ce soir entre la vie et la mort.La victime, une femme de 92 ans, a été découverte tôt ce matin à Realmont (Tarn) par sa fille dans un état préoccupant.Arrivés sur place, les pompiers et les gendarmes l'ont évacuée dans un premier temps au centre hospitalier d'Albi avant de l'envoyer sur Toulouse, direction l'hôpital Purpan.L'auteur de l'agression serait son mari, âgé lui de 94 ans. Le nonagénaire aurait utilisé notamment sa canne pour frapper sa femme en plein visage.Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette agression. Après avoir été entendu dans le cadre d'une garde à vue, l'homme de 94 ans a été placé dans le courant de l'après-midi dans un établissement psychiatrique.