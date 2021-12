Un an de la disparition de Delphine Jubillar : une marche blanche organisée en sa mémoire à Cagnac-Les-Mines

De nombreux proches de Delphine Jubillar et habitants de Cagnac-Les-Mines se sont rassemblés ce dimanche après-midi à l'occasion d'une marche blanche en la mémoire de la jeune femme disparue depuis un an. Environ 200 personnes sont venus demander "justice et vérité" pour cette maman et ses enfants.

La voix et les mains tremblantes, le visage perlé de larmes : c'est avec la même émotion que les proches de Delphine Jubillard ont pris la parole ce dimanche après-midi en ouverture de la marche blanche organisée pour le premier anniversaire de sa disparition.

La cousine de Delphine Jubillar a pris la parole. Un discours empreint d'émotion. • © Photo : Sylvain Duchampt

Tante, cousine, amis...tous sont venus rendre hommage à celle qui leur manque tant depuis un an. Tous ont également demandé "justice et vérité" pour celle dont le corps n'a toujours pas été retrouvé.

Une minute de silence devant son ancienne maison

Des proches accompagnés de nombreux habitants de Cagnac-Les-Mines, eux aussi plongés dans cette affaire ô combien médiatique.

Beaucoup ont arboré un ruban blanc, symbole de la lutte contre les violences faites à l'égard des femmes.

Depuis un an les habitants de Cagnac-Les-Mines vivent au rythme de l'affaire Jubillar. • © Photo : Sylvain Duchampt

Après plusieurs discours, le cortège d'environ 200 personnes s'est élancé dans la petite ville tarnaise avant de respecter une minute de silence devant l'ancienne maison de l'infirmière disparue. C'est ici que les participants ont ensuite déposé fleurs et bougies en hommage à la jeune femme.

Cédric Jubbilar, le mari de Delphine est toujours le principal suspect dans cette affaire disparition. Le peintre-plaquiste de 34 ans est détenu à l'isolement à la maison d'arrêt de Seysses, près de Toulouse, depuis sa mise en examen pour homicide volontaire par conjoint, le 18 juin.