Essonne - Un tramway de la ligne T7 déraille sur quelques mètres après avoir été percuté par un camion

accident provoqué par un camion qui a franchit un feu tricolore au rouge. ViNi — T7 RATP (@T7_RATP) 16 avril 2019

Trafic interrompu sur l'ensemble de la ligne, des bus de remplacement sont en circulation au départ de Villejuif et Porte de l'Essonne. ViNi — T7 RATP (@T7_RATP) 16 avril 2019

Un accident qui aurait pu être plus grave. Un camion a percuté un tramway vers 14h 50, ce mardi 16 avril entre les stations Hélène Boucher et Caroline Aigle au niveau de la commune de Paray-Vieille-Poste dans l'Essonne, a-t-on appris auprès de la RATP.Le carambolage a entraîné un léger déraillement, de quelques mètres du tramway. Le camion aurait grillé un feu rouge.Le trafic a été totalement interrompu et devrait reprendre en fin d'après-midi. Des bus de substitution ont été mis en place.