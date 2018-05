15 centres pour héberger les migrants du Millénaire

La conf’ de presse de Michel Cadot, PRIF au gymnase Fragonard :

1016 pers évacuées ce qui traduit des départs, en raison du message de contrôle admin. 40 autocars prévus 20 utilisés 500 pers hébergées à Paris.

24 centres prévus et 15 utilisés, avant nouveaux démantèlements pic.twitter.com/5MPOL6s85O — Pierre Bouvier (@pibzedog) 30 mai 2018

La Ville de Paris s’engage pour mettre à l’abri les réfugiés qui ont été évacués du campement du millénaire. Je suis cet après midi dans une aire du 16ème arrondissement qui appartient à la Ville de Paris et a été aménagée pour les accueillir au mieux @Anne_Hidalgo @IanBrossat pic.twitter.com/UqyzLjAZWH — Dominique Versini (@dversini) 30 mai 2018

Ce bus va partir pour Le Raincy. L’un des 24 points d’accueil. L’évacuation se passe dans le calme | https://t.co/2xTtHleOT5 #millenaire #migrants pic.twitter.com/9iOhoWWEpU — France 3 Paris (@France3Paris) 30 mai 2018

Ce sont finalement 1016 migrants qui sont montés ce matin dans les bus affretés par la préfecture. La semaine dernière, un décompte faisait pourtant état de 1.600 à 2.000 migrants présents sur le campement du "Millénaire", près de la porte d'Aubervilliers.Parmi les personnes évacuées, 64 personnes dites "vulnérables" : des femmes, des personnes âgées et 11 mineurs. Tous ont été emmenés vers 15 centres d'hébergement répartis dans toute l'Ile-de-France.Dans le 15e arrondissement de Paris, c'est le gymnase Fragonard qui accueillera pendant deux semaines environ 150 personnes. Elles bénéficieront d'un lit de camp et de repas. La préfecture prévoit également un diagnostic médical et social, administratif, un accompagnement pour les demandes d'asile.La mairie de Paris et l’Etat ont aussi trouvé un accord pour réquisitionner une aire située près de l’hippodrome de Longchamp, dans le bois de Boulogne. Ce terrain, libre depuis 5 mois, servait jusqu'ici à accueillir les gens du voyage. Il y a quelques jours, 17 tentes ont été montées, des blocs sanitaires ont aussi été installés.Dans le Val-de-Marne, ce sont trois gymnases à Nogent, Champigny et au parc interdépartemental de Choisy qui accueilleront temporairement les sans-papiers. Tout comme le Raincy, en Seine-saint-Denis.9 autres centres, dont certains situés en Essonne et en Seine-et-Marne n'auront finalement pas eu à ouvrir leurs portes puisque les migrants étaient moins nombreux que prévus. 500 auraient quitté le camp avant l'évacuation.