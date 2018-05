Des centaines de fans à l'église de la Madeleine en hommage à Johnny Hallyday

Des fans de toute la France

Une fan se recueille à l'église de la Madeleine en hommage à Johnny Hallyday. / © France 3 Paris - Île-de-France

Pour certains, c'est devenu un rituel. Chaque 9 de mois, soigneusement noté sur le calendrier, il faut se rendre à l'église de la Madeleine (Paris VIIIe). C'est le cas de Michel, un fan au look travaillé qui essaie de s'y rendre quand il le peut. Pour lui, c'est sa deuxième messe."J'ai assisté à tous ses concerts. Là c'est l'émotion, le recueillement. C'est la moindre des choses que l'on peut lui rendre."Si lui habite en banlieue, à 40 km de Paris, d'autres viennent de plus loin, comme Valérie, qui réside dans le Cher : "C'est un jour spécial puisque c'est la messe pour Johnny. C'est aussi le jour où mon grand-père est décédé. Les deux seront à jamais dans mon cœur. Sa musique, ses chansons nous ont toujours accompagnées, on est triste qu'il soit parti."Car pour la plupart des fans, monter à Paris reste plus accessible que de se recueillir sur la dépouille du chanteur qui repose à Saint-Barthélemy à près de 7.000 km de la métropole. Un voyage inaccessible au commun des mortels mais que Valérie rêve d'entreprendre.C'est d'ailleurs cette distance qui a donné l'idée au Père Bruno Horaist, curé de la Paroisse de la Madeleine, d'organiser cette messe. "Les gens ont choisi la Madeleine comme lieu de mémoire et de recueillement parce que Johnny Hallyday est enterré très loin. L'idée m'est venue en me disant que d'autres personnes étaient enterrées à la Madeleine et des messes étaient célébrées pour permettre aux personnes de faire leur deuil. Je me suis dit : 'Pourquoi pas Johnny ?' Comme les obsèques étaient le 9, j'ai choisi cette date."Le mois prochain sera spécial et une messe particulière aura lieu le jour de la naissance de Johnny Hallyday : le 15 juin. Un jour qui, à n'en pas douter, fera date.