Cérémonies du 11 novembre: circulation très difficile à Paris

Près de 10.000 policiers vont être déployés dans la capitale. Des quartiers ne seront plus accessibles à la circulation. En effet, des dizaines de chefs d'Etat ont rendez-vous à Paris. Un rassemblement pour marquer le centenaire de l'armistice de la guerre de 14-18 et participer à un forum international sur la paix, organisé par Emmanuel Macron.Résultat, vos conditions de circulation vont être modifiées.sera le lieu de la réception d'Emmanuel Macron. Les abords du musée seront donc fermés au public dès 14h.Les stations Solférino, Rue du bac ne seront peut être plus accessibles au publicLe soir à partir de 20h, évitezUn concert doit y être donné en présence de certaines personnalités. Un périmètre de sécurité sera mis en place.accueillera un rassemblement d’opposants à Donald Trump, en visite à Paris, aura lieu à 14h. Plusieurs milliers de personnes sont attendues selon la préfecture de police.Pour les, matinée compliquée avec des secteurs à éviter notamment celui de l'Arc de Triomphe, des Champs-Elysées et de la Concorde.

Tout au long du week-end, vérifiez les accès et les sorties du périphérique avant de prendre la route. En extérieur ou en intérieur plusieurs portes seront fermées :Passy, La Muette, Auteuil, Pantin, et Lilas



