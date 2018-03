Christophe Castaner (LREM) se prononce pour une alternance à la mairie de Paris

Le délégué général de La République en marche a estimé qu'il y avait un "besoin d'alternance fort" à Paris, dimanche 25 mars. Une prise de position qui fait suite à un sondage où une majorité de Parisiens (58%) se disent mécontents de la maire PS de la capitale. Un premier tour des élections municipales cette semaine s'avèrerait très serré, quelles que soient les hypothèses, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche (JDD), publié le 24 mars 2018."Ce sondage montre surtout le besoin d'alternance politique à Paris", a estimé M. Castaner au Grand Rendez-vous CNews-Europe 1-Les Echos. Selon le secrétaire d'Etat aux Relations avec le parlement, Anne Hidalgo est "décrochée par rapport aux Parisiens, elle a perdu 10 points" par rapport à un précédent sondage réalisé il y a deux ans."Le taux d'adhésion à la politique d'Anne Hidalgo et à Anne Hidalgo s'effondre, il y a un besoin d'alternance fort sur Paris comme dans beaucoup de communes de France", a fait valoir M. Castaner.Dans le sondage Ifop, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux (LREM), à qui l'on prête des intentions municipales à Paris, prendrait une courte tête avec 32% contre 29% à Anne Hidalgo et 21% à Florence Berthout (LR), présidente du groupe Les Républicains et Indépendants du Conseil de Paris. Une liste La France Insoumise (LFI) conduite par Danielle Simonnet remporterait, elle, 11%.