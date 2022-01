La ligne 4 du métro arrive à Bagneux. Deux nouvelles stations inaugurées aujourd'hui.

Après six ans de travaux, la deuxième ligne la plus fréquentée du métro parisien dessert deux nouvelles stations à Bagneux : Barbara et Bagneux-Lucie Aubrac. 37 000 voyageurs supplémentaires sont attendus chaque jour.

C'est l'une des nouveautés attendues de ce début d'année 2022, le prolongement de la ligne 4 — vers le sud de Paris — entre en vigueur ce jeudi 13 janvier. Après six ans de travaux, les habitants des Hauts-de-Seine pourront bénéficier de deux nouvelles stations sur la ligne 4, qui relie actuellement la Porte de Clignancourt et la mairie de Montrouge.

Juste après l'actuel terminus, "Mairie de Montrouge", les voyageurs pourront se rendre à "Barbara", du nom de la chanteuse. Et pourquoi pas continuer le voyage jusqu’au bout de la ligne : "Bagneux-Lucie Aubrac", du nom de l’enseignante et résistante. Ce terminus sera situé au cœur du quartier des Martyrs de Châteaubriant.

Le compte Twitter de la ligne 4 a relayé une photo de la future station "Barbara" en chantier.

37 000 voyageurs en plus

La ligne 4, l’une des rares du réseau ferré parisien reliant la capitale du sud au nord, sera au total étendue sur 1800 mètres. 37 000 voyageurs de plus y sont attendus chaque jour, en plus des 700 000 qui l’empruntent déjà quotidiennement.

La ligne 4 est la deuxième ligne la plus fréquentée après la ligne 1 (Château de Vincennes - La Défense). La RATP précise sur son site internet qu’il faudra 21 minutes pour effectuer un trajet entre Bagneux-Lucie Aubrac et Châtelet-Les Halles, au centre de Paris. Depuis le lundi 20 décembre 5 h 30, tous les trains de la ligne 4 effectuent la marche à blanc jusqu’au nouveau terminus avant la mise en service officielle.