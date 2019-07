Invitée par le Tour de France, Anne Hidalgo s’envole en Falcon vers la Savoie

Des critiques venant de LREM sur les réseaux sociaux

L’histoire pourrait faire tache sur la campagne d’ Anne Hidalgo , à moins d’un an des municipales parisiennes. La maire socialiste s’est déplacée vers la Savoie en Falcon vendredi dernier pour assister au Tour de France, comme le révèlent nos confrères du Canard Enchaîné ce mercredi.L’aller-retour entre Le Bourget et Chambéry a été effectué dans la même journée, d’après le média. A noter que l’invitation vient des organisateurs de la compétition, à l’occasion de la 19e étape du Tour.Sur place, Anne Hidalgo a notamment fait la promotion du vélo dans une interview accordée au Dauphiné Libéré : « J’aime le vélo, je le pratique, et j’essaye de faire de Paris une ville de cyclistes ».Forcément, le déplacement de plus de 600 kilomètres en avion d’affaires a de quoi susciter la polémique sur les réseaux sociaux. Planète Verte , un club de réflexion créé par Antonio Duarte (un ex-prétendant à la candidature LREM, désormais soutien de Benjamin Griveaux) commente par exemple sur Twitter :« Dépenser le bilan carbone annuel de Greta Thunberg en 24h ? Anne Hidalgo l’a fait en 24h avec un aller-retour en avion : jet privé Dassault Falcon pour deux personnes avec Jean-Francois Martins [l’adjoint à la maire de Paris en charge des sports et du tourisme]. »Mais les critiques ne correspondent pas aux faits d’après la Ville. La mairie, contactée, estime qu’« il n’y a pas de polémique ».Selon la municipalité, le Falcon fait régulièrement des aller-retours pour transporter les fioles servant aux tests antidopage pour les cyclistes : « L’avion voyageait à vide, ce n’est pas un vol affrété spécialement. Les organisateurs du Tour de France en profitent juste pour inviter des personnalités. »Toujours d’après la mairie, Anne Hidalgo n’était pas seule dans le Falcon : la ministre du Travail Muriel Pénicaud faisait entre autres partie du voyage.