Paris - Des météorites vendues aux enchères pour fêter les 50 ans des premiers pas de l’homme sur la lune

La météorite du Mont-Dieu (à gauche) et la météorite de Saint-Aubin (à droite). / © N. C. / France 3 Paris - IDF

Des météorites vieilles de 55 000 ans

Cet après-midi à @Drouot, voyage dans l'espace proposé par la maison Lucien Paris / "Météorites, aérospatiale", une vente assez médiatisée pic.twitter.com/mimsKVBjEb — Nicolas Bousser (@NicolasBousser) October 21, 2019

Il y a 50 ans, l’homme foulait la lune pour la première fois. Ce lundi 21 octobre, la maison Lucien Paris organise à l'hôtel Drouot (IXème arrondissement) une vente aux enchères dédiée à l’astronomie.Des photos des différentes missions Apollo sont proposées à la vente, ainsi que des globes célestes, un gant expérimental original fabriqué par Zvezda, prototype pour une mission russe vers la planète Mars, mais, surtout, 150 météorites. Parmi elles, deux fragments de 157 et de 354 kg.La météorite du Mont-Dieu, a été découverte en 2010 par un orpailleur professionnel dans la forêt domaniale du Mont-Dieu, en Ardennes. Ce fragment ferreux de type sidérite octahédrite (c’est-à-dire à base de fer et à faible teneur en nickel, riche en sulfure) serait tombé à la fin XIXème siècle ou au début du XXème.Il s’agit de la troisième météorite la plus grosse conservée en France, après celle du Museum d'Histoire Naturelle de Paris, qui pèse 625 kg. Son estimation de départ se situe en 80 000 et 120 000 euros.Deuxième fragment de taille, la météorite de Saint-Aubin, vieille de 55 000 ans. Découverte en 1968 dans l’Aube par un agriculteur, la roche ferreuse de 157 kg est estimée entre 30 000 et 50 000 euros. Les prix de vente pourraient néanmoins dépasser les estimations.