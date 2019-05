Paris - Le premier adjoint de la maire pique une trottinette électrique pour alerter sur leur placement “anarchique”

Dites @wearedott un sagouin de vos services fait n’importe quoi en déposant de façon anarchique ses trottinettes. et pourquoi pas au milieu de la rue ? Avec de tels comportements, nous ne pourrons que finir par demander l’interdiction. C’est inacceptable ! pic.twitter.com/SAkm9AVec0 — Emmanuel GREGOIRE (@egregoire) May 9, 2019

En attendant que vous les récupériez j’en garde une dans mon bureau vous pouvez venir la chercher ! Dans 1h00 la fourrière s’en occupe. 🤬😡 pic.twitter.com/KcQUORIux8 — Emmanuel GREGOIRE (@egregoire) May 9, 2019

Excuses et menaces d'interdictions

Bonjour @egregoire nous sommes très sincèrement désolés. Les trottinettes n’avaient rien à faire au milieu de la place, il s’agit d’une erreur. Nous les avons retirées. Merci pour le signalement et à très vite pour récupérer celle qui est dans votre bureau ! pic.twitter.com/cb0hKywjtx — Dott (@wearedott) May 9, 2019

Merci ! Il faut signer la charte avec Ville de @Paris et @C_Najdovski. Soit nous parvenons à installer un usage respectueux et harmonieux soit nous devrons demander l’interdiction pure et simple. https://t.co/NtVrDoi1L0 — Emmanuel GREGOIRE (@egregoire) May 9, 2019

Lorsque le plus proche collaborateur d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, arrive à son bureau ce jeudi 9 mai, il aperçoit des trottinettes électriques de la société Dott déposés en plein milieu du parvis de l'Hôtel de Ville."Un sagouin de vos services fait n’importe quoi en déposant de façon anarchique ses trottinettes. et pourquoi pas au milieu de la rue ? Avec de tels comportements, nous ne pourrons que finir par demander l’interdiction. C’est inacceptable !", écrit-il dans un tweet.Il décide alors d'en prendre une et de l'emporter dans son bureau : "vous pouvez venir la chercher ! Dans 1h00 la fourrière s’en occupe".Rapidement, Dott réagi également par Twitter et s'excuse : "nous sommes très sincèrement désolés. Les trottinettes n’avaient rien à faire au milieu de la place, il s’agit d’une erreur. Nous les avons retirées."Le premier adjoint, réagissant face au ras-le-bol de certains Parisiens, a menacé : "Soit nous parvenons à installer un usage respectueux et harmonieux soit nous devrons demander l’interdiction pure et simple".Certaines villes ont fait ce choix, comme San Francisco aux États-Unis, où ces engins ont été interdits à partir de juin 2018 le temps de mettre en place un programme pilote.À Paris, neuf opérateurs proposent la location de trottinettes électriques, et 15.000 engins sont disponibles dans les rues. Ces plateformes sont invitées à signer d'ici à fin mai "une charte de bonne conduite".