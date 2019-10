Plomb à la gare d'Austerlitz : la SNCF dément toute pollution, une PME demande de nouvelles analyses

"Nettement en-dessous du seuil normatif"

Paris #Austerlitz :

La gare fait l’objet de travaux de modernisation depuis 2018. Ces travaux visent notamment à déplomber la charpente de la grande halle voyageurs. Ils sont menés sous confinement pour que les particules de plomb ne puissent s’échapper de la zone travaux. — Gares & Connexions (@ConnectGares) October 2, 2019

"Largement supérieurs au seuil réglementaire"

Un expert plomb, indépendant et mandaté par SNCF Gares & Connexions, suit le déroulement du chantier, effectue des rapports de visites hebdomadaires et formule des préconisations. — Gares & Connexions (@ConnectGares) October 3, 2019

Affaire portée en justice

Imbroglio entre la SNCF et une entreprise chargée du traitement du plomb à la gare d'Austerlitz. La SNCF a en effet assuré jeudi à l'AFP que la gare d'Austerlitz n'était pas contaminée au plomb, après avoir reçu des résultats d'analyses, démentant les affirmations de MASCI, la PME en question.Mercredi, le directeur général de MASCI, Philippe Lebon, avait affirmé que l'entreprise a "progressivement découvert une situation de pollution historique extrêmement préoccupante qui dépasse largement le cadre des travaux qui lui ont été confiés".L'entreprise dit avoir alerté à plusieurs reprises la SNCF qui avait connaissance selon elle dès juin 2018 de "cette situation de pollution globale et historique de la gare"."En raison de l'inquiétude générée de la part des usagers et des agents de la gare, nous avons dépêché en urgence hier une entreprise agréée" pour faire des analyses au sein de la gare parisienne, a expliqué à l'AFP Benoît Brunot, directeur des grands projets chez SNCF Gares & Connexions."L'entreprise a réussi à faire 128 points de mesure dans la nuit à la fois dans les zones publiques et les zones de locaux de travail des agents", a-t-il précisé. Et selon lui, "tous les points mesurés sont nettement en-dessous du seuil normatif de 1.000 µg/m² qui est la recommandation du ministère de la Santé". Les résultats sont disponibles sur le site internet de la SNCF.De son côté, MASCI avait diligenté une étude distincte auprès d'un autre laboratoire indépendant, qui a révélé pour sa part des taux de plomb "très largement supérieurs au seuil réglementaire de 1.000 µg/m²" dans l'enceinte de la gare, avait déploré mercredi Philippe Lebon.Recontacté jeudi par l'AFP, ce dernier se dit "étonné voire dubitatif" de la rapidité avec laquelle la SNCF a obtenu les résultats, rappelant que "la dernière campagne de tests réalisée il y a quatre ou cinq jours (à la demande de la société MASCI) fait apparaître encore la présence de plomb dans différents lieux de la gare".Il a aussi évoqué les mesures réalisées par le passé qui ont révélé une "présence de plomb à des seuils élevés"."Il n'y a aucune raison de remettre en cause ces mesures si un laboratoire indépendant est intervenu, à conditions qu'elles aient été réalisées dans les règles de l'art", a-t-il ajouté.La PME a déposé hier un référé auprès du tribunal administratif de Paris "pour que soit nommé un expert pour faire des campagnes de mesures à l'intérieur et à l'extérieur de la gare", a annoncé M. Lebon.De son côté, la SNCF "se réserve le droit d'intenter des actions juridiques notamment en diffamation", a-t-elle prévenu.