Poids lourds, bus, cars... À Paris, des transporteurs à la recherche de candidats en reconversion pour faire face à la pénurie de personnel

Ils viennent du secteur privé et veulent continuer leur vie professionnelle dans les transports. 100 candidats ont participé ce vendredi 18 novembre à un "job-dating". Sept entreprises des transports sont venues à leur rencontre, à Paris.

Une centaine de participants et peut-être autant de nouveaux employés des transports ! Ce 18 novembre, l'organisme de formation Transitions Pro Île-de-France a organisé une rencontre candidats-employeurs, à Paris. Elle se déroule sur fond de pénurie générale de personnel, notamment pour la conduite des bus. Objectif : permettre à ces personnes qui souhaitent entamer une deuxième vie professionnelle, d'obtenir un contrat longue durée dans le domaine des transports.

Du secteur privé à la conduite de poids lourds

Parmi ces candidats, il y a Elhadji. Ce père de famille de 32 ans habite Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : "Je viens ici ce matin, car j'exerçais déjà dans le domaine du transport. Pendant 3 ans et demi, j'étais chauffeur-livreur pour Amazon. J'ai eu ensuite mon titre professionnel de conducteur de transports routiers et de marchandises sur porteur. Je cherche maintenant une entreprise qui me permette d'évoluer plus loin professionnellement. Je veux passer le permis C ou CE, pour pouvoir conduire des poids lourds de 32 tonnes."

"J'ai passé deux entretiens, avec l'entreprises Mauffrey et l'entreprise AFT. Je le sens bien : j'ai donné mon CV et on m'a posé quelques questions. On m'a bien expliqué le processus de recrutement : mon dossier va bientôt être présenté aux entreprises. J'attends maintenant qu'on me rappelle", nous explique le candidat.

Comme lui, plusieurs autres personnes ont fait le déplacement. Des prétendants et prétendantes formées et désormais prêts à faire face aux entretiens de recrutement. "Nous avons financé leur formation de reconversion. Ces personnes viennent de milieux variés. Il y en a qui exerçaient dans le commerce, comme les hôtes et hôtesses de caisse. D'autres dans le secteur automobile : celles-ci anticipent la suite, car les constructeurs passent à la voiture électrique", indique Stéphane Maas, directeur de Transitions Pro Île-de-France.

Le contexte se prête à proposer cette rencontre candidats-recruteurs, pour ce responsable. D'autant que le secteur est en recherche massive de recrues, en ce moment. "Il manque beaucoup de conducteurs de bus, de conducteurs de poids lourds, d'agents de transit et de préparateurs de commandes", explique-t-il. "L'idée de ce dispositif, c'est que ces candidats puissent prétendre à un CDI, après la prise de contact avec ces employeurs", ajoute Stéphane Maas.

Janette Pagnier représente Keolis, transporteur à la recherche, ce vendredi 18 novembre, de 200 conducteurs pour ses bus et ses tramways. • © Olivier Badin / France Télévisions

Sept entreprises à la recherche de recrues

Parmi ces entreprises en quête de nouveaux employés, il y a Keolis. Le transporteur exploite plusieurs lignes de bus en Île-de-France et de tramway (lignes T9, T11, T13). Des dessertes réduites en raison du manque de salariés. "Nous recherchons à peu près 200 postes, qu'il s'agisse de conducteurs de bus ou de tram. Nous recrutons aussi du personnel, pour la mise en service prochaine du tramway T12. Sur cette ligne en particulier, il nous faut des superviseurs, qui vont être basés au centre de commandement de la ligne", selon Janette Pagnier.

La responsable projet ressources humaines de Keolis indique que ces postes sont ouverts à tous. "Deux modes possibles : entre 20 et 29 ans, les candidats suivent une alternance dans un CFA, mais il faut avoir le permis B depuis 2 ans. Nous comptons recruter 300 apprentis en 2023. Ils sont ensuite engagés en CDI. Les candidats candidats éloignés de l'emploi suivent quant à eux une formation pendant 6 mois en alternance, avant d'être en CDI", ajoute-t-elle.

Le manque de personnel dans le secteur des transports dure depuis le début de la crise sanitaire. "Cela fait deux ans que nous constatons cette pénurie de conducteurs", indique la représentante de Keolis. En Île-de-France, ce réseau doit en effet réduire de 7 à 10% l'offre en bus sur ses lignes. Même chose pour la RATP ou encore pour Transdev. Le transporteur historique n'assure actuellement que 74% de son service côté bus. Du côté de son concurrent, seuls 90% de ses véhicules sont en circulation.