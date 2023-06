VIDEO. Que vont devenir les places de stationnement réservées aux trottinettes électriques ?

Avec la fin du libre-service à Paris prévu le 31 août, plus de 2 400 places vont êtres libérées. Plusieurs élus voudraient les réserver aux vélos cargo.

Avec son tricycle de trois mètres de long, Robin Bourrain de Loup, entrepreneur parisien, s'est lancé dans le transport de personnes à vélo il y a moins d'un an. Il ne voit que des avantages à cette nouvelle activité jusqu'à ce qu'il ait besoin de se garer pour attendre des clients. "Le code de la route nous autorise aujourd'hui à conduire, à nous arrêter partout, à nous stationner partout parce qu'on est, légalement, un vélo à assistance électrique. Maintenant, on travaille en bonne intelligence, on n'est pas là pour gêner les piétons, les voitures, on doit partager l'espace".

Les vélos cargo sont de plus en plus nombreux dans les rues de la capitale • © France 3 PIDF

Triporteur, longtail ou encore biporteur, ces vélos sont une alternative à la voiture en ville. Alexis Frémeaux est président de l'association Mieux se déplacer à bicyclette, il utilise son vélo cargo pour emmener ses enfants à l'école.

Pour une fois, Alexis Frémeaux a trouvé une place où garer son vélo cargo • © France 3 PIDF

Tous les jours, il constate le manque de places adaptées à son véhicule : "aujourd'hui les usages et le développement du vélo cargo vont plus vite que le développement du stationnement" déplore-t-il.

Un appui politique

Les emplacements pour vélos cargo pourraient se multiplier avec la fin des trottinettes en libre-service. La maire du 5e arrondissement propose de convertir les 11 000 m2 d'emplacements utilisés par ces trottinettes, en stationnement pour vélos cargo. Son objectif est de convaincre les livreurs de se convertir à ce nouveau moyen de transport. "Souvent, vous avez des camions ou des camionnettes qui peuvent être à moitié vides, qui vont continuer à tourner dans le quartier, donc le vélo cargo, c'est ce qui prend le relais et c'est un moyen de livraison qui est (...) totalement écologique" argumente Florence Berthout, maire du 5e arrondissement de Paris.

Des places destinées aux vélos cargo existent déjà mais elles sont loin d'être assez nombreuses • © France 3 PIDF

La mairie centrale, chargée de cet aménagement, étudie l'ensemble des possibilités. Les parisiens auront la réponse définitive le 1er septembre quand tous les emplacements dédiés aux trottinettes seront libérés.

