Bagnolet : ouverture d' un centre d'accueil pour les jeunes femmes victimes de violences

Centre d'accueil Flora Tristan

, lieu d'accueil et d'orientation inauguré samedi à Bagnolet ouvre ses portes ce matin. Ce centre s'adresse aux jeunesqui sont les premières victimes d 'agressions, viols, harcèlement, mutilation ou mariages forcés et sont celles qui se tournent le moins vers des structres d'aide. Cette tranche d'âge est particulièrement exposée aux violences. Une agression sexuelle sur trois a lieu entre 18 et 25 ans selon une enquête nationale. (Enveff)Les victimes pourront y rencontrer une éducatrice, une animatrice socio-culturelle, des médecins et accéder à des soins. (IVG). Une aide juridictionnelle et un accompagnement personnalisé leur seront proposés. Des débats et des réunions sur les relations filles/garcons seront organisées."L'objectif de ce lieu est d'accompagneret de favoriser l'émancipation de victimes de toutes formes de violences, a expliqué la présidente de l'association FIT Une femme un toit, Séverine Lemière, qui gère la structure.Les ​​​​locaux sont mis à disposition par la mairie au sein de la Maison des Associations de Bagnolet et géré par l'association FIT, une femme sur un toit. Le LAO a été financé par la ville, le département, la préfecture de région et la ville de Paris. 500 adolescentes et jeunes femmes originaires de Seine-Saint-Denis et de la capitale seront suivies.En 2018, 121 femmes ont été tuées lors de violences au sein du couple. Cette année, selon certaines associations, 100 femmes ont été tuées par leur conjoint.Demain soir, mardi 3 septembre, notre nouveau rendez-vous dans le 19/20, "" est consacré au thème des violences faites aux femmes. Un décryptage de l'actualité proposé à 18H50.Nous sommes allés au centre d'urgence Flora Tristan dans les Hauts-de-Seine qui accueille des femmes victimes de violences conjugales. 18 personnes, femmes et enfants sont accueillies actuellement. Elles y trouvent un toit, de l'écoute, du réconfort et un accompagnement personalisé pendant quelques semaines.Un reportage d'Aude Blacher et Floriane Olivier.