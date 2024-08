Jeux paralympiques de Paris 2024 : le Village des athlètes a rouvert ses portes

Le Village des athlètes a rouvert ses portes mercredi en Seine-Saint-Denis pour accueillir les participants aux Jeux paralympiques, qui s'ouvrent le 28 août, et espèrent profiter de l'événement pour changer le regard sur le handicap.

Des centaines d'athlètes sont attendus dans ce Village, qui a été remis à neuf pour les accueillir dès la fin des Jeux olympiques le 11 août. Canada, Émirats arabes unis, Ukraine : les vans et autocars, ornés des couleurs officielles des Jeux de Paris 2024, déposent les uns après les autres, dans le calme, sportifs et personnels des différentes délégations.

Au fur et à mesure de la matinée, les allées et venues des véhicules se sont accélérées. "On va accueillir à peu près entre 500 et 1 000 arrivées par jour, avec un pic le premier jour", avait indiqué le directeur du site Laurent Michaud, lors d'une visite réservée à la presse quelques jours plus tôt.

Côté français, seule la délégation du tennis de table handisport est attendue dès mercredi au Village, dans l'après-midi.

9 000 personnes accueillies pendant la compétition

Le Village, qui s'étend sur 52 hectares dans une zone située à cheval entre Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis, va héberger au total jusqu'à 9 000 personnes pendant les compétitions.

Outre les 4 400 athlètes, des agents administratifs, des aides, des chaperons, des médecins et des kinés y résideront.

Entre les deux compétitions, le site n'a pas nécessité de réaménagements particuliers car il a été "programmé pour la phase paralympique", selon son directeur. "L'ensemble des voiries, des trottoirs, des accès sont complètement accessibles PMR, pour des personnes à mobilité réduite", a précisé Laurent Michaud.

Des para-athlètes de quelque 180 pays vont habiter dans le Village, dont la majorité des 237 sportifs de la délégation française.