Rassemblement à Bondy pour Gabriel, 14 ans blessé lors de son interpellation par la police

🚨 Au rassemblement pour Gabriel, qui s’est fait tabasser par la police pendant son interpellation.



Quand la police rend la justice elle-même voila ce que ca donne : un petit de 14 ans qui risque de perdre son oeil !! La violence ce n’est pas qu’aux USA, ouvrez les yeux ! pic.twitter.com/Il75wWRZ2b — David Guiraud (@GuiraudInd) June 1, 2020

Un petit message pour toutes celles et ceux qui s'inquiètent pour Gabriel. Je suis en contact régulier avec la famille... Publiée par Sylvine Thomassin sur Samedi 30 mai 2020

Une centaine d'habitants de Bondy, des élus, des militants contre les violences policières s'est retrouvée en fin d'après-midi devant le commissariat de la ville en soutien à Gabriel, un adolescent de 14 ans gravement blessé au visage lors de son interpellation par la police. Les parents de l'adolescent n'étaient pas présents. Son grand frère a tenu a être présent.L'interpellation a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi dernier alors que l'adolescent était aperçu en train d'essayer de voler un scooter, selon une source policière. Version qui n'est pas contredite par Gabriel et la famille. "Il y avait trois garçons et une femme", raconte Gabriel au Bondy Blog qui a révélé cette affaire de violences policières. "Ils m’ont plaqué au sol, ils ont mis un genou sur ma tête, un genou sur mes épaules, ils m’ont mis les menottes. La femme qui est blonde tenait mes chevilles pendant qu’un agent barbu, assez gros, me donnait des coups de bottes dans la tête » peut-on lire dans le Bondy Blog.Selon des sources policières, à la vue des forces de l'ordre, l'adolescent s'est enfui, il a fait une chute et s'est rebellé lors de son interpellation. La police l'a conduit à l'hôpital "pour vérifier la compatibilité de son état avec une garde à vue". Le médecin a décidé d'hospitaliser Gabriel et lui a prescrit 14 jours d'ITT, a indiqué le parquet de Bobigny.Gabriel a été gravement blessé au visage. Il a perdu plusieurs dents, et doit subir une chirurgie maxillofaciale. Il pourrait perdre l'usage d'un œil. Le jeune garçon est hospitalisé à l'hôpital Necker à Paris. Selon Maître Stéphane Gas, l'avocat de Gabriel, contacté par téléphone "le jeune homme est traumatisé, et souffre de stress post-traumatique". Par ailleurs, selon son avocat, il doit subirdemain mardi une opération au niveau de l'orbite de l'oeil, fracturé par les coups de pied des forces de l'ordre.La maire de Bondy Sylvine Thomassin a commenté l'affaire sur sa page Facebook : « La famille comme nous toutes et tous voulons simplement que la justice fasse son travail. Et mis à part pour les personnes dénuées d'humanité, et bien un gamin de 14 ans, quelle qu'en soit la raison, ne mérite pas cela. »La famille de Gabriel a déposé plainte auprès de l'IGPN, la police des polices, contre les trois fonctionnaires auteurs présumés de l'interpellation. Stéphane Gas, l'avocat de Gabriel doit saisir le parquet demain matin pour "violences en réunion par personnes dépositaires de l'autorité publique sur mineur de moins de 15 ans". Pour Maître Gas, "il s'agit d'une nouvelle affaire de violences policières qui a la particularité de viser un enfant de 14 ans qui pèse 40 kilo et qui a face à lui 4 adultes, censés être des professionnels du maintien de l'ordre".